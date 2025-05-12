El 4x400 mixto de Berta Segura irá al Mundial

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los relevos femeninos del 4x400 y 4x100 lograron ayer las medallas de oro y plata en los Mundiales de relevos disputados en Guanzhou (China) y ya habían asegurado el sábado su presencia en los Mundiales de aire libre de Tokio en septiembre, en los que también estará el 4x400 mixto, que lo consiguió en la repesca aunque no corrió la leridana Berta Segura.

El 4x400 lo integraron Daniela Fra, Paula Sevilla, Eva Santidrián y Blanca Hervás. El equipo español completó una carrera excelente y acabó en meta con un tiempo de 3:24.13, récord de España de la distancia. España quedó por delante de Estados Unidos (3:24.72), plata, y de Sudáfrica (3:24.84).

La otra medalla española fue para el relevo 4x100 femenino formado por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, que se alzó con la plata. El 4x400 masculino, que contó con la baja de Bernat Erta, lesionado en la ronda previa, quedó cuarto en la repesca y a un puesto de conseguir la clasificación para los Mundiales de Tokio.