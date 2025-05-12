“Parecía el Barris Nord”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

d. tejedor

❘ barcelona ❘ El técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, dijo tras el partido que “no ha tenido demasiada historia. Han jugado a un nivel de intensidad alto y cuando el Barça está así es muy difícil. Además, han tenido un porcentaje muy alto en el tiro de tres”. Sin embargo, el entrenador se mostró satisfecho porque “a pesar de no haber ganado seguimos en la Liga ACB una temporada más. Tristes por la derrota, pero muy contentos por mantener la categoría cuando nos quedan cuatro partidos”.

Encuentra también quiso destacar “la cantidad de gente que mueve este equipo. Los hemos notado muchísimo, incluso perdiendo por 30 puntos. Ellos no paran de animar. Parecía que estábamos jugando como locales”, añadió. Volviendo al tema de la permanencia, el entrenador del Hiopos Lleida dijo que “salvarnos a falta de 4 jornadas en la mejor Liga de Europa es algo que hay que poner en valor. El crecimiento ha sido muy rápido y ahora tenemos que ser conscientes de lo que hemos conseguido. El Coruña tiene un gran equipo y ha certificado su descenso. Nuestra manera de verlo es siempre crítica, queremos mejorar y a nivel personal estoy muy contento de poder seguir una temporada más en la Liga ACB con el Hiopos Lleida”. En cuanto a la actuación arbitral, Encuentra dijo que “les han señalado 14 faltas. La media no llega al bonus. Creo que han estado en un nivel de intensidad más alto”.

Por su parte, Joan Peñarroya, entrenador del Barça, manifestó que “quiero felicitar a la gente de Lleida por el ambiente que han creado en el Palau. Es evidente que no nos gusta que nos ganen en esto, pero tenemos que agradecer también a los que han venido por nosotros”.

Tres jugadores del Hiopos volvían al Palau

Hasta tres jugadores del Hiopos Lleida volvieron ayer a jugar en el Palau, donde defendieron la camiseta del Barça: El leridano Pierre Oriola (2017-22), Oriol Paulí (2022-24) y el también canterano Rafa Villar (2022-23), que se midió a su hermano Raúl, base de 17 años.

El miércoles, contra el Gran Canaria

Antes de jugar en el Barris Nord el domingo (18.00) contra el Tenerife, el Hiopos Lleida recuperará el partido que tiene pendiente en la pista del Gran Canaria, que fue aplazado por los compromisos europeos de los isleños. El partido, ya sin consecuencias para los leridanos, se juega el miércoles a partir de las 21.00.

El Granada todavía tiene opciones

El Granada, obligado a ganarlo todo para tener opciones, hizo los deberes y se impuso en la pista del Zaragoza. Por su pate, el Manresa perdió en Murcia ante el UCAM y el Madrid ganó en Lugo, proclamándose campeón de la fase regular.