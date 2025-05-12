Un Alpicat con 10 aplaza el título del Cardona

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Alpicat, tercer clasificado, consiguió ayer un meritorio empate (1-1) ante el líder, el Cardona, aplazando así el campeonato de Liga para los del Bages y cortando su racha de 10 triunfos seguidos. Los del Segrià, por su parte, a pesar de jugar con inferioridad numérica por la expulsión de Gómez en el minuto 38, consiguieron adelantarse primero con un tanto de penalti de Ribera en el minuto 66. La solidaridad de todo el equipo les permitió aguantar hasta el último minuto del tiempo reglamentario, cuando un tanto de Aitor Segura permitió que el Cardona salvara un punto en un Municipal de Alpicat que contó con hasta 200 aficionados visitantes desplazados.