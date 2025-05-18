El ascenso es posible

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ zaragoza ❘ El Lleida HC salvó ayer su particular punto de partido para mantenerse con opciones de ascenso, al superar a un OAR Gràcia por 28-25 en un partido muy inteligente de las leridanas. El conjunto de Iban Raigal encarriló la victoria tras el descanso y llegó a estar con una ventaja de seis goles (26-20), pero sufrió para sellar el triunfo en los minutos finales, por culpa de dos exclusiones, ante un OAR Gràcia que ha encajado sus únicas tres derrotas esta campaña ante las leridanas.

Con su victoria, el Lleida HC suma sus dos primeros puntos y asciende a la segunda plaza del grupo. Así, al menos se mantendrá en dicha posición, que vale el ascenso, si supera hoy (10.00) al Lauko Ermuko Errotabarri en el tercer y definitivo partido, tras haberle ganado el average al OAR Gràcia, que también tiene dos puntos. El conjunto vasco cierra el grupo con uno, después de empatar ayer ante el anfitrión Schär Colores Zaragoza (23-23), líder con tres.

El partido estuvo marcado por la intensidad y la igualdad en el tramo inicial, aunque el OAR Gràcia llevaba la iniciativa en el marcador y alcanzó una renta de dos goles llegando al ecuador del primer tiempo (6-8). No obstante, las de Iban Raigal aprovecharon una exclusión de su rival para empatar rápidamente el duelo (8-8) y mantener el partido igualado hasta los últimos cinco minutos, en los que dejó la portería a cero, gracias a una imperial Lara Peris en portería para irse con dos goles de ventaja al descanso (13-11).

El OAR Gràcia no pudo recortar distancias en el arranque del segundo tiempo y, con un parcial de 3-0, el Lleida HC se distanció a cinco tantos (20-15), una cómoda renta que las leridanas mantuvieron hasta los últimos cinco minutos, que empezaron con un plácido 26-20. No obstante, las leridanas tuvieron que jugar algunos instantes con dos menos por dos exclusiones y el OAR Gràcia se acercó a dos goles a falta de dos minutos (26-24), pero el Lleida HC supo cerrar el triunfo (28-25).

El técnico de las leridanas, Iban Raigal, confesó estar “en una nube” tras la victoria, y destacó que “el equipo lo ha dado todo y ha hecho un partido excelente, seguramente el mejor de esta temporada”.