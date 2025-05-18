La experiencia de Tenerife supera a un irregular Hiopos Lleida (72-84)

Publicado por jordi argilés Creado: Actualizado:

El partido ha empezado con un Tenerife anotando los dos primeros triples y un Hiopos Lleida que no encontraba la forma de llegar a la anilla rival con acierto. Fitipaldo lideraba la anotación visitante para llegar con un pobre 11-20 al final de los primeros diez minutos.

En el segundo cuarto hemos visto a un Hiopos Lleida diferente que ha empezado a encontrar acierto de la mano de Batemon y unos buenos minutos de Wiggins en la pintura ayudando con rebote y defensa. Los leridanos han entrado de nuevo dentro del partido y se ha llegado con un 33-36 al descanso.

En la reanudación, la buena dinámica local y de Batemon ha continuado y se a sumado Luka Bozic para conseguir cambiar el marcador por primera vez con el 41-40. Paulí y Hasbrouck se han apuntado a la fiesta con lanzamientos desde la larga distancia para dejar una máxima de 6 con el 52-46. Un parcial final de Tenerife aprovechando los tiros libres han dejado uno ajustado 52-51 al acabar el cuarto.

El último cuarto ha sido una clase magistral de Marcelinho Huertas y Shermadini liderando a los canarios hacia la victoria y rompiendo el partido en cinco minutos. A pesar de los 30 de valoración de Batemon, el juego colectivo de Tenerife ha sido muy superior anotando 33 puntos y llevándose el partido por 72-84.