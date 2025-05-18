SEGRE

La experiencia de Tenerife supera a un irregular Hiopos Lleida (72-84)

Un mal primero y último cuarto del Hiopos Lleida ha condenado al equipo de Encuentra delante de la veteranía de Fitipaldo, Huertas y Shermadini cuando han sentenciado en los últimos diez minutos

Derrota del Hiopos Lleida en el Barris Nord

Derrota del Hiopos Lleida en el Barris NordJavi Enjuanes

Publicado por
jordi argilés

Creado:

Actualizado:

El partido ha empezado con un Tenerife anotando los dos primeros triples y un Hiopos Lleida que no encontraba la forma de llegar a la anilla rival con acierto. Fitipaldo lideraba la anotación visitante para llegar con un pobre 11-20 al final de los primeros diez minutos.

En el segundo cuarto hemos visto a un Hiopos Lleida diferente que ha empezado a encontrar acierto de la mano de Batemon y unos buenos minutos de Wiggins en la pintura ayudando con rebote y defensa. Los leridanos han entrado de nuevo dentro del partido y se ha llegado con un 33-36 al descanso.

En la reanudación, la buena dinámica local y de Batemon ha continuado y se a sumado Luka Bozic para conseguir cambiar el marcador por primera vez con el 41-40. Paulí y Hasbrouck se han apuntado a la fiesta con lanzamientos desde la larga distancia para dejar una máxima de 6 con el 52-46. Un parcial final de Tenerife aprovechando los tiros libres han dejado uno ajustado 52-51 al acabar el cuarto.

El último cuarto ha sido una clase magistral de Marcelinho Huertas y Shermadini liderando a los canarios hacia la victoria y rompiendo el partido en cinco minutos. A pesar de los 30 de valoración de Batemon, el juego colectivo de Tenerife ha sido muy superior anotando 33 puntos y llevándose el partido por 72-84.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking