Montsec-Montsec reúne a 900 ciclistas en Balaguer

La Marxa Cicloturista Montsec-Montsec reunió ayer a 900 participantes en su decimoquinta edición celebrada en Balaguer. El evento, considerado como una de las marchas cicloturistas más valoradas del panorama estatal, ofreció tres recorridos distintos.

Aunque se trata de una marcha no competitiva, la organización quiso reconocer a varios participantes con los premios tradicionales. El CC Terraferma se alzó con el galardón al club más numeroso, al aportar 35 ciclistas a la prueba, mientras que la AC Menorca recibió el premio al club procedente del punto más lejano, entre otros premios. El desarrollo de la prueba no habría sido posible sin la destacada labor de 180 voluntarios que, bajo la coordinación del Club Ciclista Balaguer, velaron por la seguridad y el correcto funcionamiento.