Piastri firma la pole por milésimas en Imola, con Alonso quinto y Sainz sexto

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial, reforzó su dominio ayer en la clasificación del Gran Premio de la Emilia-Romagna (Italia), al lograr la ‘pole’ por una diferencia de 34 milésimas de segundo sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Piastri logró imponerse a un Verstappen que en el primer intento de la tercera ronda de clasificación (Q3) fue más rápido, pero que se tuvo que conformar finalmente con un segundo puesto tras la mejora del australiano en su segunda salida a la pista.

Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) se anotó la tercera posición y la cuarta fue para su compatriota Lando Norris (McLaren), que volvió a quedar tras su compañero de equipo en su lucha por el título.

Y tras los pilotos más en forma y con los mejores monoplazas aparecen por sorpresa los dos pilotos españoles.

Para Fernando Alonso (Aston Martin), fue sin duda la mejor clasificación de la temporada. Saldrá quinto hoy tras firmar una gran última vuelta con el neumático medio, a priori más lento pero más duradero que el blando, que usaron el resto de pilotos menos su compañero Stroll, octavo, y Russell. Carlos Sainz (Williams) fue sexto, a una milésima de Alonso.