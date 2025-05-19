ATLETISMO
Doblete con ADN Guissona
La marchadora Sofía Santacreu, de padre leridano, gana la Copa de Europa sub-20 de 10 km individual y por equipos. Con récord estatal incluido, 43’57”
Sofía Santacreu, la joven marchadora de 19 años, barcelonesa de nacimiento pero con raíces en Guissona, de donde es natural su padre, guió al equipo femenino español sub-20 al oro en la Copa de Europa de 10 kilómetros por naciones en Podebrady (República Checa). Santacreu ganó la carrera con un tiempo de 43:57, que es récord estatal. La campeona de España, que poseía como marca personal 45:17, pulverizó con esos 43:57 en los 10 km de Podebrady los 44:48 que registró María Cruz Díaz en 1987.
La victoria individual de Sofía Santacreu en Podebrady, unida al quinto puesto de Claudia Ventura (44:44) y el décimo de Julia Suárez (47:39), permitió a España ganar el oro por equipos, por delante de Francia, segunda, y de Italia, tercera.
“Nos convenía una carrera rápida. Sabíamos que si no la lanzaban ellas lo haríamos nosotras y al final ha sido perfecta. El circuito es increíble, llano, con curvas, y el tiempo ha sido perfecto. Con rivales fuertes y compañeras increíbles todo sale bien”, dijo Santacreu, al término de la prueba.
Por su parte, la granadina María Pérez, que ganó con autoridad su carrera en los 35 kilómetros (2h38:59), y el catalán Paul McGrath, que hizo lo mismo en los 20 km (1h18:05), lideraron a la selección española absoluta. Por equipos España se proclamó subcampeona gracias a los puntos que sumaron Cristina Montesinos, sexta con 2h46:18, y Beatriz Cantero, undécima con 3h04:04. La veterana Raquel González, en su sexta participación absoluta en la competición, fue descalificada.
Entre todas las categorías y distancias, la selección española sumó un total de cinco medallas individuales y seis por equipos, poniendo de manifiesto el dominio en esta modalidad.