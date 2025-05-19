Doblete con ADN Guissona

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

Sofía Santacreu, la joven marchadora de 19 años, barcelonesa de nacimiento pero con raíces en Guissona, de donde es natural su padre, guió al equipo femenino español sub-20 al oro en la Copa de Europa de 10 kilómetros por naciones en Podebrady (República Checa). Santacreu ganó la carrera con un tiempo de 43:57, que es récord estatal. La campeona de España, que poseía como marca personal 45:17, pulverizó con esos 43:57 en los 10 km de Podebrady los 44:48 que registró María Cruz Díaz en 1987.

La victoria individual de Sofía Santacreu en Podebrady, unida al quinto puesto de Claudia Ventura (44:44) y el décimo de Julia Suárez (47:39), permitió a España ganar el oro por equipos, por delante de Francia, segunda, y de Italia, tercera.

“Nos convenía una carrera rápida. Sabíamos que si no la lanzaban ellas lo haríamos nosotras y al final ha sido perfecta. El circuito es increíble, llano, con curvas, y el tiempo ha sido perfecto. Con rivales fuertes y compañeras increíbles todo sale bien”, dijo Santacreu, al término de la prueba.

Por su parte, la granadina María Pérez, que ganó con autoridad su carrera en los 35 kilómetros (2h38:59), y el catalán Paul McGrath, que hizo lo mismo en los 20 km (1h18:05), lideraron a la selección española absoluta. Por equipos España se proclamó subcampeona gracias a los puntos que sumaron Cristina Montesinos, sexta con 2h46:18, y Beatriz Cantero, undécima con 3h04:04. La veterana Raquel González, en su sexta participación absoluta en la competición, fue descalificada.

Entre todas las categorías y distancias, la selección española sumó un total de cinco medallas individuales y seis por equipos, poniendo de manifiesto el dominio en esta modalidad.