ATLETISMO
La sexta edición del Embarrocat de Aitona reúne a cerca de 500 atletas
La sexta edición del Embarrocat de Aitona reunió ayer a cerca de medio millar de participantes entre las distancias de 10 y 5,5 kilómetros, además de la caminata de 7. Hamout Ait Mzian (Pons Thai Runners) fue el vencedor de la prueba larga, con un tiempo de 33:14 y sumó la máxima puntuación para la Lliga Ponent, terminando por delante de Lluís Ropero (Xafatolls), que entró a 2:08 del ganador. Alejandro Renales (Almiramar) completó el podio, con un crono de 36:26. Mientras, en la categoría femenina de los 10 kilómetros, la victoria fue para Emma Carreras (Tri-4.40), con un tiempo de 39:57. A casi dos minutos entró Maite Farran y Pilar Ardiaca (El Reta de Correr) fue tercera, con un crono de 43:45. Por su parte, Javier Castells (Finques Prats Runners) fue el vencedor en la prueba masculina de 5 kilómetros, con un tiempo de 18:11 y terminando por delante de Juanma Fernández (Finques Prats Runners), a solo 36 segundos, y Ricard Busoms, a 1:58 del ganador. La categoría femenina fue para Laia Nadal (Xafatolls), que terminó la prueba con un crono de 21.36 y superando a Sílvia Fandos (Tot Menys Córrer), que entró con una desventaja de 40 segundos, y Antonia Argilés (Almiramar), a 4 segundos de la segunda clasificada de 5 kilómetros.