“Nos echamos demasiado atrás”

El técnico del Atlètic Lleida, Gabri García, destacó que “ha sido un partido muy disputado y abierto, entre dos equipos de mucho nivel”, pero reconoció que “en la segunda vuelta, con el 0-2, nos hemos echado demasiado atrás”. “No lo habíamos hecho en todo el año y no estamos acostumbrados. Pensábamos que sería lo mejor al ser una eliminatoria, pero no ha sido así”, añadió el técnico de Sallent, que admitió que “a un equipo con más experiencia este partido con el 0-2 no se le hubiera escapado, pero somos un equipo joven, con muchos jugadores que disputaban por primera vez un play off. Ahora ya hemos roto el hielo y tenemos que ser optimistas para la vuelta”.

De hecho, quiso destacar que “antes del partido, hubiéramos dado por bueno el empate en un campo como este y ahora parece que el rival salga con una victoria y nosotros con una derrota. Es importante recuperar a los jugadores a nivel mental, siendo realistas y positivos porque el resultado es bueno, y también a nivel físico, porque el partido ha sido muy exigente, pero creo que es importante haber roto el hielo en el play off con este partido”.

En esa línea, señaló que “ha sido un buen partido de fútbol, quien haya venido seguro que se lo ha pasado bien, porque nos hemos enfrentado dos equipos de nivel, un Badalona hecho para subir directo y nosotros, que tenemos una idea muy clara. Además ha habido goles, o sea que ha sido un partido bonito y creo que el equipo que pase lo merecerá”.