“Nos marchamos muy tocados”

El entrenador del Alpicat, Jordi ‘Sito’ Expósito, admitió que “nos marchamos tocados, muy tocados”, después de encajar una derrota que deja a su equipo “con dos finales por delante”. El entrenador lamentó que “hemos hecho un partido muy serio, con el suficiente acierto como para sacarlo adelante y generando ocasiones, pero ellos se han llevado mucho premio por el partido que han hecho, porque han ganado en dos genialidades muy difíciles de defender y en las que han metido la bola por la escuadra”.

Además, Expósito mostró su frustración porque “parece que todos los pequeños detalles nos van en contra. Un balón rebota en una valla que no cierra bien y acaba en gol suyo, a nosotros nos pitan dos acciones de balón parado en contra y a ellos ninguna, cuando empezamos la segunda parte 8-2 en faltas y acabamos ambos con ocho. Pero toca aceptarlo, sabemos lo que hay y también tenemos que mirarnos a nosotros mismos”.

De hecho, el técnico asumió que “hemos desgastado al rival, no estábamos teniendo esta sensación de peligro del rival, pero ellos lo han resuelto en dos genialidades y nosotros tenemos jugadores que llevan algunos partidos sin marcar. Puede ser que a nivel individual no estemos llegando a nuestro mejor momento”.

Por otra parte, en el partido de play off por el título disputado ayer, el Igualada superó por 3-0 al Calafell.