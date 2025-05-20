El velódromo de Lleida vuelve a acoger una competición tras más de una década

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tras más de una década sin acoger una competición oficial, el Velòdrom de Lleida fue sede este pasado domingo de una nueva cita de la Copa Catalana de Pista, que reunió a una treintena de participantes en edad de formación, de las categorías infantil, alevín y principiantes.

La prueba contó con la participación de ocho ciclistas leridanos, todos ellos entrenados por Manel Tomàs: Arlet Rodulfo, Quim Florensa, Pau Parlade, Pau Roca, Joaquim Fanlo y Adrià Rodulfo, del Club Ciclista Terres de Lleida; y Robert Ayala y Àlex Vallés, del EC Juneda-Garrigues.

En principiantes, Arlet Rodulfo fue primera en la prueba de 250 metros s.p., en la de Hándicap y en la Longest Lap, lo que le otorgó la primera plaza femenina y la segunda en la clasificación mixta. Por su parte, Quim Florensa fue tercero en la clasificación final masculina de principiantes, tras ser segundo en 250 metros s.p. y tercero en la Longest Lap. Además, Pau Parlade finalizó en la cuarta plaza masculina y obtuvo como mejor resultado un triunfo en Hándicap.