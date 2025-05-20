Gerard Encuentra: “Queremos a jugadores que quieran estar en el Hiopos Lleida”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra ya piensa en la próxima temporada y ayer lanzó un mensaje claro. “Siempre digo que queremos jugadores que quieran estar aquí. Si no quieren, no hace falta que estén. Ojalá ellos quieran y el club pueda asumir las condiciones”, dijo el técnico en referencia a las negociaciones que el club tiene abiertas con varios jugadores para la renovación, entre ellos Batemon, Oriola, Walden y Bozic. No obstante, asume que habrá dificultades en algunos casos. “Muchos jugadores se han revalorizado esta temporada. Lo primero es intentar mantener a algunos jugadores del núcleo actual para no empezar de cero cada año. Aunque también estamos acostumbrados a construir equipos nuevos. Ojalá lo que venga sea beneficioso para el club”, dijo en declaraciones al programa Lleida en Joc de Lleida TV.

Sobre la permanencia, Encuentra reconoció que “sabíamos a lo que veníamos, éramos conscientes de la dificultad que tienen los recién ascendidos para competir con equipos cuyos presupuestos triplican el nuestro. El objetivo era mantenernos, y lograrlo con cuatro jornadas de antelación habla muy bien del trabajo hecho durante toda la temporada. También es verdad que somos autocríticos y queremos seguir mejorando”, dijo, al tiempo que alabó a la afición. “Es la mejor de la Liga. Ellos están en posiciones top y nosotros todavía sufrimos para competir contra estos grandes equipos”, dijo. Sobre la ausencia el domingo de Txus Vidorreta reconoció que “desde el partido de ida no he tenido relación con él. Para mí fue una sorpresa que no viniera. Espero que se recupere bien y, si todo va bien, nos veremos el año que viene”.