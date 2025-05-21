Anna Palma seguirá una temporada más en el Cadí la Seu

Torneo de integración. El Palau d’Esports acogió este pasado fin de semana la decimoquinta edición del Torneig Ciutat de La Seu para deportistas con otras capacidades, que congregó a más de 160 jugadores y jugadoras de 16 equipos, representando a 13 clubes de Catalunya y Andorra.

Anna Palma seguirá una temporada más defendiendo la camiseta del club de su localidad natal, un Cadí que apuesta claramente por la continuidad para el próximo curso. La alero de La Seu d’Urgell, de 25 años y 1,85 metros de altura, afrontará de esta forma su quinta campaña en el club en el que se formó, aunque en dos etapas diferentes. Ascendió al primer equipo en la 2019-2020 y tras dos campañas decidió cambiar de aires y jugó dos años en el Bembibre leonés, donde creció deportivamente para regresar en la 2023-2024 al Cadí para convertirse en una pieza clave del equipo, entonces bajo la dirección de Fabián Téllez.

Los problemas físicos que ha arrastrado en un pie, sobre todo en el tramo final de la temporada, en el que llegó a jugar infiltrada durante varios partidos para mitigar el dolor, lo que deja clara su implicación con el equipo y el club, han mermado su juego y sus estadísticas, que han quedado lejos de las que firmó en la pasada campaña. No obstante, la urgelense ha sido fundamental en las tareas defensivas y, sobre todo, en el rebote, tanto ofensivo como defensivo, no en vano ha vuelto a ser la máxima reboteadora del equipo con 5,8 capturas. Además ha aportado 2,8 puntos y 1 asistencia para una valoración de 6,1.

Palma es la segunda renovación después de la del técnico Isaac Fernández, en una plantilla 2025-2026 en la que se prevé pocos cambios, ya que el gran reto de la dirección deportiva es renovar a la totalidad del bloque nacional, es decir, las bases Laia Raventós y Yurena Díaz y las escoltas Júlia Soler y Ainhoa Gervasini, dado que Regina Aguilar y Marina Mata ya tienen contrato en vigor.