El Mollerussa busca ascender

El CTT Mollerussa Prefabricats Pujol competirá este fin de semana en la fase de ascenso a División de Honor, la segunda categoría más importante del tenis de mesa español. El pabellón Orcasur de Madrid será el escenario donde el conjunto leridano buscará recuperar la categoría perdida la temporada pasada.

Un total de 18 equipos procedentes de toda España se darán cita en la capital para disputarse las nueve plazas de ascenso disponibles. El CTT Mollerussa parte con ventaja tras haber finalizado primero de su grupo en la fase regular, lo que le otorga una doble oportunidad para conseguir el objetivo.

Su primera oportunidad llegará mañana por la tarde, cuando se enfrentará a uno de los ganadores de la eliminatoria matinal (entre segundos y terceros clasificados). Una victoria en este encuentro certificaría automáticamente el ascenso a División de Honor. En caso de derrota, el conjunto leridano dispondría de una segunda oportunidad el domingo por la mañana contra otro de los equipos que hayan caído derrotados el sábado por la tarde.

El equipo contará para esta fase decisiva con el jugador argentino Alexis Damian Orencel, quien ha demostrado ser una pieza fundamental durante la temporada con un impresionante balance de 13 victorias y apenas una derrota. Para el CTT Mollerussa, este posible ascenso supondría, según fuentes del club, no solo lograr el objetivo, sino también diseñar un proyecto deportivo sólido que permita la permanencia en División de Honor la próxima temporada.