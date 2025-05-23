Jornada para captar jugadoras del CEE Noguera

El Club Esportiu Escolar La Noguera ha lanzado una campaña para captar nuevas jugadoras con el objetivo de formar un equipo femenino de fútbol 11 de cara a la próxima temporada. La entidad deportiva, que actualmente cuenta con un conjunto de fútbol 7, busca dar un paso adelante en su apuesta por el deporte femenino en la comarca.

Para materializar este proyecto, el club ha organizado una jornada de puertas abiertas que tendrá lugar el viernes 30 de mayo, de 19.00 a 20.30 horas, en el campo de fútbol de Vilanova de la Barca. La actividad está dirigida a chicas nacidas entre 2007 y 2012, independientemente de su nivel o experiencia. “Necesitamos ampliar la plantilla hasta unas 18 o 19 fichas para poder competir adecuadamente”, explica Pere Banda, entrenador del equipo femenino y uno de los impulsores de esta iniciativa. El técnico destaca que el club ya cuenta con aproximadamente 10 jugadoras para la próxima temporada. Las chicas que quieran participar o recibir más información pueden contactar a través del teléfono 640 080 304 o mediante mensaje directo en las redes sociales del club (@ceelanoguera). La entidad ha intensificado su campaña llevando carteles a institutos de Balaguer y contando con el apoyo de la Paeria y Radio Balaguer.