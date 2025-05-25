Adiós a la Liga: El Vila-sana cae en la pista del Gijón y se queda sin opciones de continuar peleando por el título

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ gijón ❘ El Vila-sana Cooperativa d’Ivars se quedó sin opciones de seguir peleando por el título de la OK Liga después de caer ayer en la cancha del Gijón (2-0), que acaricia el campeonato cuando restan dos jornadas. Un error en los primeros compases condenó al conjunto del Pla a jugar a contracorriente durante el resto del encuentro y Cobián sentenció a las de Lluís Rodero, que se quedaron sin marcar por primera vez en toda la temporada.

Fue un partido con muy pocas ocasiones, con posesiones largas y escasa definición. El Gijón estableció el 1-0 en la primera que tuvo. Maria Porta perdió la bola en el centro de la pista y Piquero, al contragolpe, anotó frente a Salvat. Un duro golpe para las aspiraciones de las leridanas. El conjunto asturiano se defendió mejor que nunca y la oportunidad más clara del Vila-sana llegó en el minuto 12, con un tiro lejano de Agudo que se topó con el palo. El Gijón pudo aumentar su renta, con dos ocasiones de Roces ante Salvat, pero la portera leridana estuvo segura. Antón, desde la frontal, y Dai Silva también probaron de sorprender a la chilena Hidalgo, a la que tampoco pudo superar Luchi Agudo en un uno contra uno. Las asturianas disfrutaron de una última oportunidad, de nuevo de Roces, pero Salvat estuvo otra vez oportuna antes de llegar al descanso.

Nada más comenzar la segunda mitad, Felamini tuvo el empate, pero se topó con Hidalgo. El guión del partido se mantuvo, con jugadas muy largas y las defensas de los dos equipos atentas. Luchi Agudo estuvo cerca en el minuto 36, pero tampoco pudo con la portera asturiana. Ferreira puso a prueba a Salvat antes de que Victòria Porta tuviera la ocasión más clara de la segunda mitad. Pero tampoco pudo con la guardameta local. En una jugada aislada, Roces golpeó con el stick en la mano de Dai Silva y la jugadora local vio la azul.

El entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, le recriminó la dureza del juego a la técnica local, Tasha Lee, que se encaró con el leridano detrás de la mesa del árbitro asistente. Sin amonestaciones por parte de Erik Rivas, Victòria Porta se dispuso a lanzar la falta directa, pero no pudo con Hidalgo. Era el momento de seguir peleando por el triunfo y la OK Liga. Sara Lolo estuvo cerca de marcar el segundo ante Salvat y el tiempo empezó a jugar en contra del Vila-sana, que se vio contra las cuerdas. Roces, máxima goleadora de la competición, protagonizó una espectacular jugada personal en el minuto 47 y la jugadora asturiana terminó cediendo la bola a Cobián, que solo tuvo que empujarla para establecer el 2-0. Con el segundo del Gijón, el Vila-sana se quedó sin argumentos. Victòria Porta, frustrada, cometió una dura falta en el centro de la pista y vio la azul. Piquero, al lanzamiento, se encontró con Salvat. El Vila-sana se vio superado por la defensa inexpugnable del Gijón, que sumó su vigésima segunda victoria en 24 jornadas y dejó el título sentenciado, con sus jugadoras en la pista celebrándolo junto al cuerpo técnico.

Por su parte, el Fraga superó sin problemas al Mataró (5-1) y mantiene sus remotas opciones de ganar la OK Liga, pues sigue a 5 puntos a falta de dos jornadas. El conjunto que dirige Jordi Capdevila evitó con su triunfo que el Gijón fuera ayer campeón de forma matemática.

Lluís Rodero: “Queríamos continuar con opciones”

El técnico del Vila-sana, Lluís Rodero, manifestó después de la derrota en la pista del Gijón que “estamos tocadas porque queríamos quedarnos a dos puntos y seguir con opciones. Creo que hemos hecho un gran partido. Sí es verdad que el gol ha llegado en un momento en el que estábamos bien y nos ha dejado un poco perjudicadas. El hockey es así. Nuestra reacción ha sido buena y hemos podido competir muy bien contra un gran equipo como es el Gijón. De hecho, creo que podíamos haber dado una sorpresa. Pero nuestra efectividad de cara a puerta no ha sido buena y es lo que nos ha faltado. Ta vas perdiendo 2-0 pero con buenas sensaciones”, añadió. El entrenador leridano lamentó no poder continuar en la pelea por el título de Liga, pero recordó que “hace tres semanas que no podemos entrenar todas, desde que regresamos de Argentina. Cuando no son molestias, es un resfriado. Pero vamos a seguir trabajando para lo que nos queda por delante”, añadió Rodero.

El Alpicat recibe hoy al Sant Just obligado a ganar para no bajar

El Alpicat recibe hoy al Sant Just (16.10) con la obligación de ganar para forzar un tercer partido en el play out y evitar el descenso. Después de que el primer encuentro finalizara con triunfo del Sant Just (2-1), el Alpicat tiene que ganar para llevar la eliminatoria a un tercer y definitivo partido que se jugaría el 1 de junio. “Sabemos que es todo o nada”, explicaba Jordi “Sito” Expósito. “Contamos con el apoyo de la afición y se trata de no cometer errores y tener acierto ante puerta”, explicó.