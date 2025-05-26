Ascenso del CTT Mollerussa

La plantilla del CTT Mollerussa Prefabricats Pujol celebra el ascenso a la categoría de plata. - CTT MOLLERUSSA

El CTT Mollerussa Prefabricats Pujol volverá a jugar la próxima temporada en División de Honor, la categoría de plata del tenis de mesa estatal, un año después de su descenso. El equipo, formado por Eric Calderó, Ivan Fernández, Cristian Fernández, Marc Miró y el argentino Alexis Damián Orencel, ha certificado el ascenso en la fase que se ha disputado en Madrid, tras ganar 4-2 al Valls del Nord ORX andorrano.

Con esta victoria el equipo del Pla d’Urgell consigue el ascenso por la vía rápida, ya que en el caso de haber perdido, hubiera tenido una segunda oportunidad, que ya no fue necesaria. La fase de ascenso ha reunido a 18 equipos en Madrid.

Ivan Fernández aportó el primer punto para el CTT Mollerussa al derrotar por 3-1 a Oriol Martínez, mientras que Alexis Damián Orencel puso el 2-0 en el marcador parcial al derrotar a Josep Maria Blancafort también por 3-1.

El equipo andorrano recortó distancias con la victoria del italiano Asessandro Soraci sobre Eric Calderó por 1-3 y el tercer punto para los del Pla lo sumó Orencel ante Oriol Martínez por 3-0. Soraci dio el segundo punto a su equipo al superar a Fernández y Calderó certificó el ascenso al superar por 3-0 a Blancafort.

El CTT Mollerussa sube de categoría después de quedar campeón de su grupo con 18 victorias y solo cuatro derrotas. Es la tercera vez en la historia del club que competirá en la División de Honor y el objetivo es reforzar al equipo para hacer un proyecto sólido y consolidarse en la categoría.