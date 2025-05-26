Fuerzan el tercer partido

La plantilla del Alpicat celebra la victoria con la afición en el último partido en casa de la temporada. - ANIOL MORAL

El Lleida.net Alpicat se impuso en su duelo a cara o cruz ante el Sant Just (2-0) y forzó el tercer y definitivo partido para dilucidar cuál de los dos equipos se queda en OK Liga y cuál descenderá. El conjunto leridano afrontaba el choque sin margen de error tras perder el primer partido de la serie a domicilio y, pese a que notó los nervios en un arranque, consiguió mostrar una imagen muy sólida, en la línea de los partidos que ha disputado durante toda la temporada ante su afición, para conseguir su único objetivo, alargar un partido más su temporada. Así, los goles de David Ballestero y Iago Vázquez valieron para superar a su rival y forzar otra final, que se disputará el domingo en Sant Just.

En un inicio, fue el Sant Just quien se mostró más cómodo sobre la pista, dominando la bola y forzando las primeras intervenciones de Xavi Bosch, siempre muy seguro en los intentos rivales, especialmente los de Cabezas y Xavi Crespo, que generaron dos acciones claras de forma casi consectutiva antes el minuto 7. El buen arranque del equipo visitante provocó que ‘Sito’ Expósito pidiera un tiempo muerto, que resultó ser un punto de inflexión en el guion del partido.

En la reanudación, el Alpicat se convirtió en el dominador y empezó a acercarse a la portería de Elagi Deitg, con constantes internadas por la izquierda de Jan Munné. El conjunto leridano no paraba de intentarlo y, cuando parecía que había dejado escapar su mejor ocasión, en una segunda jugada que Zilken remato alta tras un rebote en la pared, encontró el 1-0. Fue Ballestero quien logró batir a Deitg, entrando en conducción al área y superándolo en el remate para imponer el resultado con el que se llegó al descanso pese a dos otras ocasiones finales leridanas.

Con la ventaja en el marcador, el equipo leridano se centró en defender la ventaja, con posesiones largas en ataque y una defensa muy sólida, consolidada con un seguro Xavi Bosch.

Tras dos contragolpes infructuosos de Joan Ramon Serret y Iago Vázquez, fue Jan Munné quien tuvo que intervenir en defensa para evitar un remate a bocajarro de un rival en la primera ocasión clara visitante tras el descanso. Su gran acción precedió a tres grandes paradas seguidas de Bosch a disparos lejanos del Sant Just, que quiso aumentar el ritmo y propició un segundo tiempo más abierto.

El Sant Just buscaba el empate con ataques rápidos y finalizaciones lejanas, lo que permitía las contras del Alpicat, que desaprovechó hasta dos faltas directas, la primera lanzada por Munné (37’) tras la décima falta visitante, y la segunda tirada por Iago Vázquez, a falta de 2:40 del final y ya con el 2-0 en el marcador.

Fue así, porque tan solo dos minutos antes, Iago Vázquez desvió un tiro lejano de Marc Vázquez para batir a Elagi Deitg y premiar los minutos de resistencia locales, con buenas paradas de Xavi Bosch cuando fue necesario, pero sobre todo una defensa que permitió muy pocas ocasiones al Sant Just. Tras el 2-0 y la cartulina azul, el equipo visitante acabó el partido en inferioridad, lo que permitió un final de partido tranquilo para un Alpicat que se lo jugará todo en el tercer partido.