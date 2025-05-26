Gran inicio de play off

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Alpicat Femenino y el Bell-lloc arrancaron ayer de la mejor manera posible, con una victoria, sus respetivos play off de ascenso. El Alpicat superó por 5-0 al Sant Jordi Desvalls y dio el primer paso para regresar a la máxima categoría del hockey femenino estatal, la OK Liga Femenina, tras dos años en Nacional Catalana. El Bell-lloc, por su parte, también dio otro paso hacia el ascenso, en su caso a la OK Liga Plata, tras derrotar por 3-2 al Castellar.

El duelo entre el Alpicat y el Sant Jordi Desvalls fue más equilibrado de lo que dice el marcador, pero las leridanas tuvieron el acierto de marcar en el inicio de cada parte. Apenas habían pasado 30 segundos cuando Ona Moreno anotaba el 1-0. El Sant Jordi Desvalls apretó mucho en busca del empate, pero con este resultado mínimo se llegó al descanso. Y en la segunda parte se repitió el guión y nada más arrancar Arantxa González hizo el 2-0. El Alpicat supo gestionar el marcador para ampliarlo y firmar un 5-0.

También fue muy equilibrado el duelo entre el Bell-lloc y el Castellar. El equipo leridano se adelantó en el minuto 3 con un gol de Pol Franci, pero los visitantes se retiraron al descanso ganando 1-2, gracias a los tantos de Oriol Garcia (23’) y Marc Ramírez (24’). En la segunda parte el Bell-lloc de Rubén Fernández jugó un hockey muy serio y se acabó llevando el partido con dos tantos de Iker Bosch y Marc Grau. Los partidos de vuelta se jugarán el próximo fin de semana.

El Cadí La Seu está a un partido de subir a Nacional Catalana

El Cadí La Seu, líder del Grupo B de Primera Catalana, está a un partido de lograr el ascenso a Nacional Catalana, la misma categoría a la que ascensió el Mollerussa este sábado. El Cadí ganó ayer en Olot 3-4, pero el Manlleu, segundo con dos puntos menos, hizo lo propio en Tordera. El Cadí se juega el ascenso el sábado en casa.