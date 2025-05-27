La Justicia avala la elección de Soteras como presidente de la FCF

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Una sentencia de la sección número 5 del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha avalado la elección de Joan Soteras como presidente de la Federación Catalana de Fútbol (FCF). La elección la había recurrido Juanjo Isern, uno de los candidatos en las últimas elecciones en el ente federativo, que alegaba la inelegibilidad del vencedor de los comicios y del resto de su candidatura.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ni Soteras, representado ante el TSJC por la abogada María Barbancho, ni los miembros de su equipo electoral “incurrían en causa de inelegibilidad” en el momento de la proclamación de las candidaturas en las elecciones de febrero de 2023.

Soteras ganó las últimas elecciones, celebradas el 13 de febrero de 2023, después de la impugnación por uno de los candidatos, que denunció irregularidades en el censo electoral de los comicios efectuados en mayo de 2022. Los comicios se repitieron por orden del Tribunal Catalán del Deporte (TCE), un proceso que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell por presuntos delitos de falsedad en documento público y privado y administración desleal de Soteras y parte de su cúpula directiva.

Paralelamente a esta causa, tras las últimas elecciones, Juanjo Isern, otro de los candidatos, volvió a presentar una denuncia ante el Tribunal Catalán del Deporte (TCE) alegando la inelegibilidad de Soteras y del resto de su candidatura al considerar que todos ellos ejercieron ilegítimamente su cargo durante buena parte del proceso electoral. El TSJC admite “la tardanza” de Soteras de “cesar en los cargos”, pero no lo considera causa de inelegibilidad.