Las leridanas Andrea Gómez y Alba Caño, con Catalunya

Las futbolistas leridanas Andrea Gómez y Alba Caño entraron ayer en la convocatoria de 22 futbolistas que anunció el seleccionador catalán Xavi Llorens para el partido amistoso que disputará este domingo la selección femenina ante Chile, en el Estadi Johan Cruyff (19.00).

Las dos únicas futbolistas leridanas que han jugado esta temporada en Liga F, Andrea Gómez con el Granada, y Alba Caño, como parte de la plantilla del Barça pese a tener ficha del filial, volverán a coincidir como parte de un mismo equipo años después de ser compañeras durante muchos años en su etapa formativa. Ambas nacidas en 2003, Andrea Gómez y Alba Caño fueron compañeras durante muchos años en el AEM, donde hicieron historia con un equipo infantil femenino –dirigido por Dani Rodrigo– ganando una Liga enfrentándose a equipos masculinos.

En 2018, ambas se incorporaron a las categorías inferiores del Barça y Caño viste de azulgrana desde entonces, hasta que esta temporada ha entrado de pleno en dinámica del primer equipo, con el que ha disputado 10 partidos y ha anotado un gol.

Por su parte, Andrea Gómez regresó al AEM tras un año como azulgrana y, tras instalarse en primer equipo leridano, firmó hace dos temporadas por el Granada, equipo que esta temporada ha sido quinto en Liga F. La leridana ha disputado 30 partidos entre Liga y Copa, con 11 titularidades y tres goles.

Ninguna de las dos participó el año pasado en el amistoso ante Paraguay (5-1) que supuso el regreso de la selección femenina, por lo que ambas podrían debutar con el combinado catalán este domingo.

Además, ayer también se anunció la lista de la selección catalana masculina que se enfrenta mañana a Costa Rica, también en el Johan Cruyff, aunque en este caso el seleccionador Gerard López no introdujo a ningún leridano.