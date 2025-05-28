Arranca en Cervera el Campeonato de Europa

Por el Casal de Cervera pasaron ayer, en la primera jornada del Europeo, más de 300 personas.

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cervera acoge hasta el domingo los tres campeonatos de Europa de Billar. Ayer se inauguró el torneo con la modalidad a la banda en el que compiten los 16 cabezas de serie, concretamente los 15 mejores y el jugador invitado de la Federación Española, Joan Espinasa. Los otros dos españoles son Raúl Cuenca y Esteve Mata.

El actual campeón, el austríaco Arnim Kaofer, se impuso en todas las partidas consiguiendo promedios notables de 7 y 9 tiradas para conseguir las 100 carambolas. El récord, no obstante, lo consiguió el valenciano Raúl Cuenca rematando una partida con 6 tiradas. Por su parte, el otro gran favorito, el holandés Raimund Swertz consiguió la major tacada con 73 carambolas.

Los catalanes Esteve Mata y Joan Espinasa, y el valenciano Raúl Cuenca, pasan hoy a la ronda de cuartos de final. En la jornada inaugural el responsable de la Federación Española, Carles Chacón, felicitó la capacidad organizativa de la capital de la Segarra que hasta el domingo dispone de un equipo humano de más de 25 personas que se encargan del evento.