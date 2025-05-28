El Barça blinda a Lamine Yamal

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Barcelona se aseguró ayer la continuidad de su gran estrella. El delantero Lamine Yamal Nasraoui Ebana (Esplugues de Llobregat, Barcelona, 2007) ha ampliado su contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2031, según anunció el club azulgrana. De esta manera, la entidad blinda para los próximos seis años a su principal figura, que el próximo 13 de julio cumplirá 18 años y este curso se ha convertido en la gran irrupción del fútbol mundial y ha sido una de las piezas fundamentales del triplete nacional –Liga, Copa del Rey y Supercopa de España– conseguido por el Barça de Hansi Flick.

El anterior contrato de Lamine Yamal expiraba en junio de 2026, el máximo permitido para un juvenil, la categoría que por edad le correspondía entonces al jugador. La cláusula de rescisión del antiguo compromiso estaba estipulada en mil millones de euros, aunque en la renovación del mismo se desconoce si se mantiene la misma, ya que el club no ha informado de este detalle. Según varios medios, con el nuevo contrato, Lamine Yamal percibirá un suelo de 15 millones por temporada, que puede aumentar a 20 en función de diferentes bonus.

“El jugador ha firmado su nuevo contrato este martes en las oficinas del club en un acto con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta; el vicepresidente primero, Rafa Yuste; y el director deportivo del club, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, entre otros”, informó la entidad en un comunicado oficial.

“La suya es una aparición como pocas se recuerdan en el panorama futbolístico mundial, que comenzó con el debut el 29 de abril de 2023, aún con 15 años. Desde ese día, el de Rocafonda no ha hecho más que crecer en importancia sin dejar de lado su estilo divertido, valiente y desacomplejado”, añadió la página web del club.

Tras renovaciones de Raphinha o Iñigo Martínez, además de la del entrenador alemán Hansi Flick, la dirección deportiva que lidera Deco sigue haciendo los deberes y firmaron ayer la renovación que más ilusiona a la afición azulgrana; la de un Yamal sobre el que gira el proyecto de presente y futuro del equipo. Durante esta temporada, el joven extremo ha destacado con 18 goles y 25 asistencias entre todas las competiciones.

“Ya acumula 106 partidos con el primer equipo y una cantidad de récords casi interminables: desde el goleador más joven de la historia de la Liga, de la Copa y la Supercopa, al más joven al superar los 100 partidos con el Barça, entre otros muchos”, añadía la página web del Barça, sobre la renovación del llamado a ser Balón de Oro.

LaLiga denuncia ofensas contra el Barça y Laporta en San Mamés

LaLiga incluyó en su denuncia por cánticos ofensivos e incidentes violentos en la última jornada los registrados en seis momentos distintos del partido Athletic-Barcelona. Se trata de frases ofensivas contra el club azulgrana y su presidente. El escrito de denuncia recoge que, en el minuto 5, aficionados locales entonaron la frase “Laporta, putero, dónde está el dinero”. También se recogen insultos contra el Barcelona en los minutos 2, 5, 33 y 78, con frases ofensivas.

Denuncia también cánticos

de seguidores del Betis en el partido con el Valencia dirigidos al entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós.

Joan Garcia no cierra la puerta al Barcelona

Joan García, portero del Espanyol, no quiere hacer caso a los rumores que apuntan a su fichaje por el Barcelona, pero no cierra la puerta al club azulgrana. En una entrevista al programa ‘Tot gira’, dijo que “estoy muy tranquilo y lo que tenga que decidir lo pensaré mucho con mi gente”.

El club ha vendido 3.700 asientos VIP

El Barcelona comunicó ayer que Barça Hospitality ha superado la venta de 3.700 asientos VIP para el nuevo Spotify Camp Nou, además de agotar las VVIP Suites, lo que le supone de más de 355 millones en los próximos años.