El Sícoris reúne a 31 equipos en su Maratón de Relevos

El Sícoris Club reunirá a 31 equipos, el próximo 8 de junio, en la Marató de Relleus II Memorial Manel Ribes, una competición que recuerda a este atleta y ciclista del club fallecido en un accidente en agosto de 2023. Manel Mullor, uno de los organizadores de la prueba, que se presentó ayer en las instalaciones del club, recordaba que “el Marató de Relleus se organizó por primera vez en 1992, después dejó de hacerse y volvió entre 2004 y 2016. Tras el accidente de Manel Ribes un grupo de amigos quisimos recuperar la carrera, que volvió el año pasado y ahora hacemos la segunda edición”, explicó.

Esta segunda prueba tiene cinco equipos más que el año pasado, en el que compitieron 26, aunque el objetivo de la misma no es el crecimiento en número de participantes, sino seguir recordando a Ribes. Cada equipo está formado por cuatro corredores y hay equipos femeninos, mixtos y masculinos. Cada corredor dará 35 vueltas a la pista del Sícoris Club, lo que supone 10,5 kilómetros cada uno, menos el primero de los relevistas, que hará 195 metros más para poder cumplir con la distancia exacta de un maratón. La competición dará comienzo a las 8.30.

Una de las firmas patrocinadoras, el concesionario Hyundai en Lleida, entrega un premio en metálico, por lo que el equipo ganador en cada una de las categorías, masculina, femenina y mixta, percibirá 200 euros. También patrocinan la prueba Atlas Energia, Assegurances Canadell y el resturante Lo Caragol. Para esta ocasión se ha diseñado un trofeo y una camiseta especial, de cuyo diseño es autor el escultor leridano Xavier Morancho, también atleta y socio del club.

Los organizadores destacaron la voluntad de que la prueba tenga continuidad y animaron a los espectadores a acudir a las instalaciones del club, que tendrá las puertas abiertas en esta ocasión, que coincide con la celebración de la Festa Major del club. “Al ser una pista permite al espectador seguir la totalidad de la prueba, algo muy difícil en una competición de atletismo”, añadió Mullor. Eduard Abella, presidente del club, agradeció la ayuda de los patrocinadores y destacó el recuerdo hacia Manel Ribes.