Walden reconoce que le gustaría seguir en Lleida

Fiesta para las empresas del equipo ACB- Algo más de 200 personas asistieron ayer a la sala Bambú Club a la fiesta organizada por el Força Lleida para agradecer a todas las empresas y patrocinadores que han colaborado en esta primera temporada del Hiopos Lleida en la máxima categoría. No faltaron los componentes de la primera plantilla, que mañana cierran la Liga en la pista del Girona. - JAVI ENJUANES

Corey Walden, uno de los jugadores de la actual plantilla del Hiopos Lleida que tiene una oferta de renovación sobre la mesa, reconoció ayer que su ilusión sería seguir una temporada más bajo las órdenes de Gerard Encuentra. “Me gustaría seguir”, dijo el estadounidense en el Media Day previo al último partido de la temporada, mañana en Girona, si bien reconoció que “es algo con lo que lidiaré cuando acabe la temporada, ahora mismo estoy centrado en ganar el último partido y estaré contento con lo que el futuro me depare”.

Cuestionado sobre el balance de la campaña, indicó que “ha sido una temporada con altibajos, pero eso es parte de todas las temporadas. Podríamos haber hecho algunas cosas mejor, pero en general estoy muy contento por la permanencia que hemos conseguido y por las amistades que he construido a lo largo de la campaña”. En cuanto al partido de mañana en Fontajau, donde ni el Hiopos ni el Girona se juegan nada más que el título honorífico de quién queda por delante, aseguró que “intentaremos tener una buena estrategia, una mentalidad positiva y tener la misma intensidad que hemos tenido durante toda la temporada. Está claro que es una situación diferente, dado que ya estamos salvados, pero la calidad y la intensidad no pueden faltar, tenemos que luchar e intentar acabar la Liga con una victoria”.

En la misma línea se manifestaba Mikel Sanz. “Queremos despedirnos bien y llevarnos un buen sabor de boca de este último partido”, indicó el alero donostiarra, que ante Unicaja fue el jugador que más minutos estuvo en pista, con 26. “La verdad es que me vi mejor de lo que esperaba. No me esperaba una oportunidad con tantos minutos, pero me fui contento, con cosas a mejorar evidentemente”, dijo Sanz, que confía en cumplir el año de contrato que le queda. “Si no cambia nada, la idea sería la de continuar. Me vino muy bien este partido para ir cogiendo ritmo para el año que viene y ver los contactos reales, que no es lo mismo jugar que entrenar. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad”, dijo.