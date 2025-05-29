Catalunya supera a Costa Rica

Los jugadores catalanes celebran el 2-0 anotado por Carles Aleñà, que sentenció el triunfo al equipo de Gerard López ante Costa Rica. - FCF

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La selección de Catalunya le regaló ayer una victoria a los 5.350 espectadores que acudieron al Johan Cruyff para animar al combinado catalán en el amistoso que conmemoró el 125 aniversario de la Federación Catalana de Fútbol. Sin la mayoría de sus grandes estrellas, que no pudieron ser convocadas por estar seleccionadas para la selección española, el equipo de Gerard López fue de menos a más y superó a Costa Rica gracias a dos goles tras el descanso de Antoniu Roca y Carles Aleñà.

La falta de compenetración entre los jugadores catalanes –que solo hicieron una sesión juntos ayer mismo por la mañana– se hizo patente en el arranque del partido, cuando Costa Rica tuvo una de sus pocas ocasiones, en una salida en falso de Joan Garcia, uno de los principales reclamos del conjunto catalán, que la delantera costarricense no supo aprovechar.

Con el paso de los minutos, Catalunya fue llevando más la iniciativa, pero siempre le faltaba precisión en el último tercio para llegar a tener ocasiones claras. De hecho, en la primera mitad solo Jutglà consiguió conectar un remate con cierto peligro, en un tiro desde la frontal del área que se perdió cerca del poste de la portería defendida por el exportero del Madrid Keylor Navas, el futbolista con más renombre de Costa Rica.

Con el descanso, llegó el carrusel de sustituciones de Gerard López y las caras nuevas le subieron un par de marchas al partido. Quien le aportó más electricidad al ataque catalán para arrancar el segundo tiempo fue Keita Baldé, que fue un foco de peligro en los primeros minutos. Pero el mayor ritmo ofensivo catalán también permitió alguna que otra transición visitante, la más clara una que Anthony Hernández definió con un tiro muy desviado.

Pasados 10 minutos, el ritmo volvió a bajar y se repitió el planteamiento del primer tiempo: Catalunya proponía y Costa Rica trataba de defenderse. No obstante, el equipo catalán rompió la igualada con un latigazo de Antoniu Roca desde la frontal del área en el minuto 67.

Tras el 1-0, el equipo de Gerard López borró del campo a su rival y generó una gran cantidad de ocasiones para encontrar el 2-0, que no llegó hasta el 89 de juego, cuando Aleñà cabeceó a la red un centro de Jofre Carreras para poner el colofón al triunfo catalán.

La selección femenina de Chile jugará mañana ante el AEM B

La selección de Chile femenina, rival de Catalunya en el amistoso que disputarán el domingo también en el Johan Cruyff, culminará la preparación para el enfrentamiento en Lleida con un encuentro de preparación mañana (18.00) en el Camp d’Esports ante el AEM B, según ha podido saber SEGRE.

Así, el filial leridano, recién ascendido a Segunda RFEF, culminará su temporada ante la selección sudamericana, que está preparando la Copa América, en lo que significará el segundo partido del club esta temporada en el Camp d’Esports, después del que disputó el primer equipo contra el Barça en febrero, ante más de 10.000 espectadores.