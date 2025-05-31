El Hiopos prioriza atar ya a los 4 cupos nacionales

Con la temporada ya finalizada, el Hiopos Lleida intensificará ahora la planificación de la plantilla 2025-2026, con la prioridad de atar lo antes posible a los cuatro cupos de jugadores nacionales. Consciente de que este año el cupo nacional estará muy buscado, ya que muchos de los jóvenes valores están siendo tentados por las universidades americanas, el Hiopos Lleida quiere dejar cerradas estas cuatro plazas lo ante posible.

Ya se está hablando con Villar y Paulí para que se comprometan a seguir y renuncien a la cláusula de salida que tienen en su contrato, que expira más allá del 30 de junio. Por su parte, se negocia la renovación de Oriola, que está bien encauzada pero aún no hay acuerdo cerrado, mientras que Mikel Sanz tiene contrato en vigor.

Las otras dos prioridades son James Batemon y Corey Walden. El escolta de Wisconsin, que ha sido clave en la salvación (desde su llegada el equipo ganó 5 de 9 partidos que dieron la permanencia virtual), es una pieza clave en los esquemas de Gerard Encuentra y el club hará todo lo posible para retenerlo, aunque sin exceder el límite salarial que tiene estipulado. El problema es que, con el gran impacto que ha tenido, tendrá muchas ofertas sobre la mesa, la mayoría superiores económicamente. Por su parte, las negociaciones con Walden están prácticamente cerradas y en breve se hará oficial la renovación.

También habría interés por seguir contando con Luka Bozic, ya sea cedido o en propiedad si el Valencia decide rescindir el contrato, ya que le queda un año más y no entra en los planes de Pedro Martínez. No obstante, el alero croata prioriza jugar la Euroliga. Causarán baja segura Hamilton, Madsen, Bropleh, Muric y Hasbrouck, mientras que Wiggins, que tiene contrato en vigor, podría ser cortado por su condición de extracomunitario y no haber sido un pívot referencial.

En cuanto a fichajes, de momento no se ha movido ficha, aunque en la larga lista de futuribles están dos viejos conocidos, Cameron Krutwig, que disputará la semana que viene la Final Four de ascenso a la ACB con el Palencia, y Kurt Kuath, que tiene contrato con el Hamburgo, con el que ha firmado grandes números en la EuroCup (10,6 puntos y 7,1 rebotes).

Por otra parte, el club informó ayer que en los dos primeros días de campaña de abonados ya han renovado su carnet 700 socios. El plazo de renovaciones concluye el próximo día 10.