El líder Piastri, sin rival

Oscar Piastri (McLaren) conquistó ayer el GP de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló y afianzó su liderato en el Mundial de F1, mientras que el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) acabó noveno, en zona de puntos, y Carlos Sainz (Williams) fue decimocuarto.

Piastri, poleman del sábado, no encontró excesivos problemas para atar su quinto triunfo del año y su octavo podio, liderando el doblete de McLaren junto a Lando Norris, segundo. Ahora, aventaja en 10 puntos a su compañero de equipo. Mientras, Charles Leclerc (Ferrari) completó un podio que parecía seguro para Max Verstappen (Red Bull), que iba tercero hasta que a 10 vueltas para el final un coche de seguridad le hizo pasar por garajes y cambiar a neumático duro. En el relanzamiento, Leclerc le superó, igual que un George Russell (Mercedes) con el que tuvo un incidente por el que sancionaron al neerlandés con 10 segundos. Esta penalización condenó al actual campeón mundial, que entró quinto, a la décima plaza, lo que permitió a muchos pilotos ganar una posición, entre ellos a Fernando Alonso, que entró décimo y fue finalmente noveno, sumando sus 2 primeros puntos del curso después de firmar su vuelta rápida personal en el último giro.

Piastri fue el primero en ver ondear la bandera a cuadros de manos del delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski, con Norris y Leclerc entrando por detrás. Russell fue cuarto y Verstappen terminó quinto, pero los comisarios anunciaron inmediatamente una sanción de 10 segundos que permitió a muchos pilotos ganar posición.Nico Hulkenberg (Kick Sauber) firmó una sorprendente quinta posición, por delante de Lewis Hamilton (Ferrari), Isack Hadjar (RB), Pierre Gasly (Alpine), Alonso y Max Verstappen, que cerró la zona de puntos.

El aranés Mari Boya (Campos Racing) tuvo un fin de semana complicado en Montmeló. Acabó la carrera en el puesto 22 después de una dura sanción y de haber conseguido la séptima el sábado en la sprint race.