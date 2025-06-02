Fiesta e incidentes en Francia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Paris Saint Germain logró por fin su soñado paseo triunfal por los Campos Elíseos ante su afición, con la Liga de Campeones exhibida triunfalmente en las manos de sus jugadores. En torno a 110.000 personas se congregaron ayer en la famosa avenida parisina que termina en el Arco del Triunfo para participar en el delirio colectivo de un club y de una afición que llevaban muchos años intentando lograr el máximo trofeo europeo.

A bordo de un autobús de dos pisos abierto que avanzaba muy lentamente, los jugadores y el entrenador, Luis Enrique, festejaron junto con los aficionados, congregados desde hacía varias horas. También estaba un sonriente y orgulloso Nasser al Khelaifi, el presidente del club.Dembelé, Hakimi, Marquinhos, Vitinha, Doué o Fabián se fueron pasando la copa para levantarla en el autobús, decorado con los colores azul y rojo del PSG y con la leyenda “Campeones de Europa”. El presidente Emmanuel Macron recibió al equipo y elogió a Luis Enrique: “esta victoria te debe mucho”.

El festejo se desarrolló con normalidad dentro de la avenida, en medio de enormes medidas de seguridad, con los aficionados divididos en segmentos y separados de la avenida por vallas y un cordón policial. El objetivo del dispositivo era evitar los incidentes y disturbios de la noche anterior en toda Francia, sobre todo en París, que han dejado un balance provisional de dos muertos, más de 200 heridos y 563 detenidos. Al menos 22 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridas, uno de ellos en coma inducido, así como siete bomberos. El gobierno denunció que “unos bárbaros” han chafado la fiesta del PSG con “destrucción y pillaje”.