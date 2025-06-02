Nueva sesión del Proyecto “Escoles” del Força Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El encuentro del Proyecto “Escoles” del Força Lleida reunió el sábado a los jugadores y jugadoras más pequeños de la base del club junto a alumnos de los centros educativos que forman parte de esta iniciativa como son Ciutat Jardí, Minerva, Mirasan, Claver, Joc de la Bola y Escola Alba) y en esta edición como invitados Països Catalans y Espiga. Además, asistieron como invitados el CB Torregrossa, CB Borges Blanques, CB Alpicat y CB Torrefarrera. El Proyecto “Escoles” nació en 2021 con el objetivo del Força Lleida de hacer llegar su metodología en actividades extraescolares.