Júlia Soler acaba contrato con el Cadí y fichará por el Joventut

El Cadí La Seu comunicó ayer que la escolta y capitana Júlia Soler, que finalizaba contrato esta temporada, no seguirá en el club. Soler, nacida en Banyoles hace 23 años y que en breve hará oficial su fichaje por el Joventut de Badalona, fue una de las mejores jugadoras del Cadí esta temporada disputando 30 partidos y promediando 9,4 puntos, 4,1 rebotes, 3 asistencias y 10,3 créditos de valoración.

Soler, que llegó al Cadí en 2021 procedente del Uni Girona, inicialmente como cedida, se despidió del club y la afición con una carta publicada en sus redes sociales. “Ha llegado el momento de cerrar mi etapa como jugadora del Cadí La Seu. Una etapa muy importante para mí. Me he sentido como en casa desde el primer día”, escribió.

Su baja se une a las de la pívot ‘Mima’ Coulibaly, la escolta Nina Begocevic, y las ala-pívot Ana Mandic y Seehia Ridard.