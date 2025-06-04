Carlos Alcaraz derrota a Paul y se clasifica para semifinales

Alcaraz, en una acción del partido de ayer. - EFE

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Roland Garros contará por tercer año consecutivo en semifinales con el murciano Carlos Alcaraz, defensor del título, que logró su vigésima victoria del curso sobre tierra batida ante el estadounidense Tommy Paul, duodécimo del mundo, por 6-0, 6-1 y 6-4 en una hora y 34 minutos.

Su rival será el italiano Lorenzo Musetti, 7 del mundo, al que ha ganado dos veces ya este año y que ayer derrotó al estadounidense Frances Tiafoe (6-2, 4-6, 7-5, 6-2).