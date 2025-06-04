Gabri García continuará al frente del Atlètic Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Gabri García (Sallent de Llobregat, 10-2-1979) seguirá la próxima temporada al frente del Atlètic Lleida en su segunda temporada en Tercera RFEF. El club, con el que tenía un año más, confirmó ayer su continuidad, así como de la totalidad de su staff, con Josep Maria Turull como segundo entrenador, Adrián Sánchez como entrenador de porteros; Otger Guasch como preparador físico, Albert García como fisioterapeuta y Natan Bataller en calidad de coordinador del área médica del club.

Gabri, en la primera temporada del Atlètic Lleida en Tercera RFEF, clasificó al equipo en la segunda posición, entrando en el play off de ascenso a Segunda RFEF, del que fue eliminado en la primera ronda por el Badalona. Como técnico había dirigido también al Lleida Esportiu, Sabadell, Andorra y al Haliao FC chino. Como jugador militó en el Barcelona y el Ajax, entre otros, y fue internacional absoluto. Con la Selección Sub’20 fue campeón del Mundo en 1999 y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. El club destacó en su comunicado que el objetivo es seguir consolidando el proyecto deportivo.

Josep Maria Turull, por su parte, tiene experiencia en Primera Catalana y Tercera RFEF y había entrenado al Mollerussa, Badalona y At. Lleida en una anterior etapa.