Abril Rodrigo deja el AEM tras ocho temporadas

El AEM anunció ayer la marcha de una de sus mayores promesas, Abril Rodrigo, que abandona el Recasens después de ocho temporadas en el AEM pese a tener aún 18 años. La joven canterana llegó a la entidad con 10 y escaló rápidamente en el fútbol base de la entidad hasta debutar con el primer equipo con 15 años recién cumplidos, en la temporada 2021-22 bajo las órdenes de Óscar Cobacho.

Después de estar cuatro temporadas en dinámica de la primera plantilla, con una larga lesión de rodilla de por medio, la atacante leridana abandona el club después de haberse podido recuperar con normalidad esta última campaña, en la que ha vuelto a jugar partidos con normalidad.

Además, el apellido de la joven leridana siempre formará parte de la historia del AEM, porque su padre, Dani Rodrigo, fue una de las figuras más importantes en el desarrollo de la sección femenina de la entidad y de hecho, este sábado el club organiza la segunda edición del Memorial en recuerdo a su figura, tras su fallecimiento en 2018. La propia Abril recordó a su padre en su mensaje de despedida en redes sociales, en el que expresó: “Este ha sido el club de mi vida, de mi infancia. Donde he vivido los mejores momentos, donde mi padre disfrutaba, donde fuimos felices, y donde él pudo demostrar la gran persona que fue y por la que siempre será recordado”.

“Es un adiós bonito, lleno de recuerdos inolvidables, de esos que te arrancan una lágrima de nostalgia.También de recuerdos no tan buenos: perder, lesionarte… nunca es agradable. Pero todo ha sido aprendizaje”, añadió la leridana en su despedida, que culminó diciendo que “gracias a este club he podido cumplir sueños inolvidables, formarme como jugadora y crecer como persona. Blanquiblau per sempre. Amb el cor, ens tornarem a veure”.

En sus cuatro temporadas en el primer equipo, Abril Rodrigo ha disputado 43 partidos, 15 de ellos como titular, siendo esta última campaña en la que más participación ha tenido –llegando a ser la capitana en algunos partidos–, pese a una lesión en el tramo final de Liga. La de Abril es la segunda baja del AEM tras la de Laura Martí.