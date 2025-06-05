Sito no continuará como entrenador del Alpicat

Con el regreso a la OK Liga Plata, después de perder la máxima categoría en el último partido del play out frente al Sant Just este pasado domingo, el Hoquei Club Alpicat inicia una nueva etapa y lo hará con muchos cambios en su plantilla, comenzando por el entrenador. El club hizo oficial ayer en su cuenta de Instagram la marcha de Sito Expósito después de tres temporadas. El técnico de Capellades llegó en la temporada 2022-2023 y en la siguiente logró el ascenso histórico a la OK Liga, donde el equipo leridano ha competido pero su déficit como visitante (solo logró empatar dos partidos) le acabó condenando.

Sito no será la única baja. Se espera una profunda renovación en la plantilla rojilla porque muchos de sus jugadores quieren cambiar de aires. Son seguras las salidas de los leridanos Xavi Bosch, que ya tiene un acuerdo firmado con el Pons Lleida, y de Iago Vázquez, que ha fichado por el Alcoi. Jan Munné regresa al Barça tras la cesión y tampoco seguirán Marc Vázquez, que suena para el Cerdanyola si consigue ascender a la OK Liga, y Uri Llenas.

En cuanto al resto, David Ballestero tiene ofertas del extranjero, Pol Besolí podría volver al Cadí, que acaba de subir a Nacional Catalana, y los hermanos Joan Ramon y Miquel Serret suenan para el Mollerussa. Mats Zilken y el meta Casals seguirán.