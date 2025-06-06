Torrelameu pone el nombre de Johan Cruyff a una de sus calles

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Torrelameu bautizará con el nombre de Johan Cruyff, leyenda del fútbol y del barcelonismo, una de sus calles situadas en la zona deportiva de la localidad. El acto inaugural será el próximo día 21, a las 12.00, según explicaron ayer en la Diputación la diputada Sandra Marco; el alcalde de Torrelameu, Carles Comes; y el concejal y vicepresidente de la Penya Barcelonista de Torrelameu, Jaume Puig. El dia anterior habrá una mesa redonda presidida por el periodista Xavi Torres.

La calle estará ubicada en una zona en la que ya hay una pista polideportiva, pádel y skate y sus impulsores señalaron que han elegido a Cruyff, no solo por ser un referente del deporte a nivel mundial, sino también “por los valores que representa en el deporte y en la sociedad”, destacó Comes.