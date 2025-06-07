Marc Márquez suma su 99 'pole position' y un nuevo récord absoluto en Motorland

Marc Márquez durante la sesión de clasificación para el Gran Premio de Aragón de Motociclismo en el circuito de Motorland Alcañiz en Teruel.EFE/Javier Cebollada

El leridano Marc Márquez sumó la nonagésimo novena 'pole position' de su carrera deportiva, además de un nuevo récord absoluto en el circuito de Motorland Alcañiz, en la clasificación oficial del Gran Premio de Aragón de MotoGP. Marc Márquez marcó un mejor tiempo de 1:45.704 con el que batió el récord que él mismo había establecido el año pasado al rodar en 1:45.801, que además es su septuagésimo primera 'pole position' en MotoGP, la quinta de la temporada y la novena en el circuito turolense.

Los entrenamientos libres, previos a la disputa de las clasificaciones oficiales, registraron la primera caída del fin de semana para Àlex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), en la curva siete, el octavo percance en lo que va de temporada, cuando ocupaba la sexta posición –acabó décimo– y por la cual decidió dar por concluida su participación en la tanda para preparar la clasificación oficial. Tampoco tuvo demasiada suerte otro español, Joan Mir, piloto oficial de Honda Racing Corporation (HRC), que se fue por los suelos en la curva dos a menos de tres minutos para el final de la tanda y dejando su Honda RC 213 V seriamente dañada.

Mientras, Marc Márquez dominó la sesión libre con un registro de 1:46.607 en su última vuelta, poco más de dos décimas de segundo más lento que su tiempo del primer día (1:46.397). En esa tanda libre se pudo comprobar la mejoría en el rendimiento de la pareja formada por el francés Fabio Quartararo y su Yamaha YZR M 1. Aunque el campeón del mundo de 2021 se llevó algún que otro susto durante la sesión, consiguió acabar la misma en la octava posición, a medio segundo del registro de Marc Márquez.

La primera clasificación no pudo comenzar peor para el vencedor en Silverstone (Reino Unido), el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que se fue por los suelos en la curva tres al perder adherencia en el tren delantero de su moto, lo que le obligó a regresar corriendo a su taller mientras sus mecánicos preparaban la segunda moto.

Bezzecchi pudo salir a pista, pero prácticamente para nada, pues acabó en la vigésima posición, sólo por delante del 'rookie' tailandés Somkiat Chantra (Honda RC 213 V).

La primera referencia la marcó, precisamente, Fabio Quartararo, quien rodó en 1:47.078, que era ya su mejor tiempo de todo el fin de semana, casi ocho décimas de segundo más rápido que su mejor registro (1:47.842).

Si bien fue una lástima, pues en su segundo intento de vuelta rápida iba rebajando nuevamente todos los parciales, pero se 'colo' en la curva dieciséis y tuvo que 'abortar', lo que le hizo decidirse por entrar en la calle de talleres para proceder al cambio de neumático trasero. A pesar del fallo en la curva dieciséis, Fabio Quartararo volvió a pista para rebajar nuevamente su mejor tiempo y garantizarse el pase a la segunda clasificación con un tiempo de 1:46.631, que ahora sí le dejaba mucho más cerca del mejor tiempo de la categoría, de Marc Márquez, con 1:46.397. Pero Quartararo no pudo evitar que en el tramo final le superase el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) por apenas 21 milésimas de segundo (1:46.610) y ambos fueron quienes pasaron a la segunda clasificación.

En ese mismo instante llegaba a su taller Marco Bezzecchi para coger su segunda moto y salir a pista, pero completó una vuelta y volvió a entrar en su taller a falta de cuatro minutos con problemas en el tren delantero de su moto. Bezzecchi pudo salir a pista para intentar completar, al menos, una vuelta rápida, pues era último al no tener un tiempo de clasificación.

La segunda clasificación comenzó ya con una nota más que destacada, con los dos hermanos Márquez, Alex por delante y Marc por detrás de él, al frente de todo el grupo. Pero antes de concluir el primer giro Marc Márquez ya había asumido el liderato de la clasificación en un trazado que, como él mismo define, se lo conoce como el 'jardín de su casa'.

La primera vuelta rápida de Marc Márquez ya fue brutal, con 1:45.986, la primera vez en todo el fin de semana que se bajaba a ese segundo, con el que dejó claro que arrebatarlo la 'pole position' iba a ser muy complicado.

Tras Marc Márquez se situó Alex Márquez, con el surafricano Brad Binder y el español Pedro Acosta, ambos sobre sendas KTM RC 16, tras ellos. Mientras otros sufrían, como en el caso del compañero de equipo de Marc Márquez, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que en la curva ocho se llevó un buen susto que le obligó a salirse de la trazada para evitar la caída en el primer 'time attack'. Precisamente Bagnaia junto a Di Giannantonio fueron los primeros en saltar a pista para el segundo 'time attack', en el que ambos rodaron en vuelta rápida en el primer sector, pero en el segundo ambos cedieron alguna décima de segundo al mejor tiempo de la categoría como para liderar la clasificación.

Bagnaia logró ascender hasta la cuarta posición, no así Di Giannantonio, que se mantuvo undécimo.

Por detrás de ellos Alex Márquez no falló y fue completando parciales a ritmo de vuelta rápida, como también Franco Morbidelli, si bien fue el español el que doblegó a su propio hermano al rodar en 1:45.964, por delante del italiano y dejando a Marc Márquez en el tercer puesto. Pero Marc Márquez no cejó en su empeño de recuperar la primera plaza y en su segundo 'time attack' logró batir el récord absoluto del circuito al rodar en 1:45.704 que ya nadie pudo batir, con Alex Márquez y Franco Morbidelli con él en la primera línea de la formación de salida.

La segunda línea fue para Bagnaia, Acosta y Binder, con Fermín Aldeguer, Maverick Viñales y Fabio Quartararo.

La cuarta línea será para Fabio di Giannantonio junto a las dos Honda RC 213 V de Joan Mir y Johann Zarco.