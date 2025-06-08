Ascensos encarrilados

Las jugadoras del HC Alpicat no fallaron y están a una victoria de regresar a la OK Liga. - ANIOL MORAL

Jornada redonda para los dos equipos leridanos que aspiran a subir a categoría estatal. El HC Alpicat cumplió con los pronósticos y goleó por 4-0 al Girona en el primer partido del play off final, lo que le sitúa a tan solo un triunfo de regresar, dos años después, a la OK Liga femenina, mientras que el CP Bell-lloc se impuso en la pista del GEiEG y recuperó el factor pista para decidir en casa el ascenso a la OK Liga Plata.

El equipo que dirige Mats Zilken dominó la situación en todo momento y a los nueve minutos Joana Folch certificó con el primer gol el dominio leridano. Ona Moreno incrementó la cuenta antes del descanso y en la segunda parte, dos tantos seguidos de Martina Junca en apenas cuatro minutos dejaron el partido visto para sentencia. Ahora las del Segrià tienen el primer match ball el próximo sábado en la pista gerundense para volver entre los grandes equipos de la OK Liga y reeditar el derbi con el Vila-sana.

Algo más complicado lo tuvo el Bell-lloc, que jugaba como visitante pese a haber quedado por encima del GEiEG en la fase regular. Aun así, los del Pla dieron un paso adelante y después de una primera mitad igualada que se saldó sin goles, Pol Franci encarriló la victoria con un tanto a los dos minutos de la reanudación y sentenció con el segundo cuando faltaban tres para la conclusión, ambos en superioridad numérica. El viernes puede certificar el ascenso.

Ningún leridano en la fase final del Catalán benjamín de La Seu

Ninguno de los tres representantes leridanos logró acceder ayer a la fase final del Campeonato de Catalunya benjamín de hockey sobre patines que se está disputando en La Seu d’Urgell, bajo la organización del CHPA Cadí. El Hoquei Tàrrega, que el viernes encajó dos derrotas, volvió a perder ayer ante el Palafrugell (4-1), la misma suerte que corrió el Alpicat, que encajó ante el Girona (4-2) la segunda derrota del torneo. El único que logró un resultado positivo fue el Pons Lleida, que empató (2-2) ante el Caldes, pero no le bastó para clasificarse. Hoy se disputarán las semifinales, por un lado el GEiEG contra el Sant Cugat y por otro la UE d’Horta ante el Sant Sadurní.

El Vila-sana cierra hoy la Liga sin nada en juego

El Club Patí Vila-sana juega hoy en la pista del Manlleu el último partido de la OK Liga Femenina sin nada en juego, ya que hace semanas que el equipo leridano quedó descolgada de la lucha por un título que acabó conquistando el Telecable Gijón. El partido de hoy (12.15) será una buena preparación de cara a la Copa de la Reina que afrontará la semana que viene.