POLIDEPORTIVO
Aprender a cuidar el cuerpo
El CT Lleida acoge un evento para promover la actividad física entre principiantes y los hábitos de vida saludables. Contará con la presencia de Emma Carrasco
El próximo domingo día el Club Tennis Lleida será el escenario de ‘Legacy Experience’, una jornada innovadora centrada en el entrenamiento funcional y los hábitos de vida saludables, abierta a todos los niveles de condición física e impulsada por el proyecto Strength Legacy. El evento busca inspirar a deportistas de todos los niveles, independientemente de la disciplina, a “mejorar sus hábitos para cuidar mejor el cuerpo y la mente con una jornada de aprendizaje a todos los niveles, no solo el entrenamiento, sino también en la alimentación y otros ámbitos”, explicó a SEGRE Víctor López, uno de los seis miembros del proyecto Strenght Legacy.
Por ello, el programa de la jornada incluye sesiones de entrenamiento de fuerza y resistencia, pero también una comida saludable a cargo de la chef Chaima, y talleres de recuperación y prevención de lesiones con Vibra Fisioterapia. La jornada se completa con una charla sobre hábitos y mentalidad positiva a cargo de la nadadora olímpica leridana Emma Carrasco y el equipo de Irradiandotupotencial, además de la entrega de un plan de entrenamiento integral personalizado, sorteos y otras sorpresas, incluida la presencia de algunos influencers de la demarcación.
Con plazas limitadas a unas 100 personas, las inscripciones ya están abiertas a través del enlace disponible en el perfil oficial de Instagram de la organización (@strength_legacy).
López explicó que la jornada en el CT Lleida “nace con la idea de ser la primera de muchas que queremos hacer, porque hemos hablado con las instituciones y les ha gustado mucho nuestro proyecto”.
Strenght Legacy nació como una idea de seis amigos leridanos amantes del deporte que “teníamos la idea de hacer algo diferente a lo que siempre se plantea como entrenamiento. Vemos el deporte como algo más holístico”, cuenta López, que, igual que sus compañeros, ejerce como monitor en un gimnasio y vio en sus alumnos una oportunidad para “crear comunidad a través del deporte”.
“Muchas veces ves que la gente tiene muchos problemas para combinar su día a día con la práctica del deporte o ve que no le da resultados. Nosotros queremos enseñar que se puede hacer un cambio real en la vida de cualquiera cambiando los hábitos y que siempre hay alguna manera de incluir el deporte en el día a día de cualquiera”, explica.
De hecho, Víctor López amplía que “ya aconsejamos a mucha gente que viene a los gimnasios pero es de forma individual. Nuestra idea con la jornada en el CT Lleida es crear impacto y que mucha más gente pueda conocer nuestra forma de trabajar y entender el deporte”. “Nosotros básicamente hacemos contenido en las redes sociales y los seis estamos especializados en cosas distintas, así que ofrecemos una visión amplia y con la que puede identificarse todo el mundo”, concluyó.