Aprender a cuidar el cuerpo

El próximo domingo día el Club Tennis Lleida será el escenario de ‘Legacy Experience’, una jornada innovadora centrada en el entrenamiento funcional y los hábitos de vida saludables, abierta a todos los niveles de condición física e impulsada por el proyecto Strength Legacy. El evento busca inspirar a deportistas de todos los niveles, independientemente de la disciplina, a “mejorar sus hábitos para cuidar mejor el cuerpo y la mente con una jornada de aprendizaje a todos los niveles, no solo el entrenamiento, sino también en la alimentación y otros ámbitos”, explicó a SEGRE Víctor López, uno de los seis miembros del proyecto Strenght Legacy.

Por ello, el programa de la jornada incluye sesiones de entrenamiento de fuerza y resistencia, pero también una comida saludable a cargo de la chef Chaima, y talleres de recuperación y prevención de lesiones con Vibra Fisioterapia. La jornada se completa con una charla sobre hábitos y mentalidad positiva a cargo de la nadadora olímpica leridana Emma Carrasco y el equipo de Irradiandotupotencial, además de la entrega de un plan de entrenamiento integral personalizado, sorteos y otras sorpresas, incluida la presencia de algunos influencers de la demarcación.

Con plazas limitadas a unas 100 personas, las inscripciones ya están abiertas a través del enlace disponible en el perfil oficial de Instagram de la organización (@strength_legacy).

López explicó que la jornada en el CT Lleida “nace con la idea de ser la primera de muchas que queremos hacer, porque hemos hablado con las instituciones y les ha gustado mucho nuestro proyecto”.

Strenght Legacy nació como una idea de seis amigos leridanos amantes del deporte que “teníamos la idea de hacer algo diferente a lo que siempre se plantea como entrenamiento. Vemos el deporte como algo más holístico”, cuenta López, que, igual que sus compañeros, ejerce como monitor en un gimnasio y vio en sus alumnos una oportunidad para “crear comunidad a través del deporte”.

“Muchas veces ves que la gente tiene muchos problemas para combinar su día a día con la práctica del deporte o ve que no le da resultados. Nosotros queremos enseñar que se puede hacer un cambio real en la vida de cualquiera cambiando los hábitos y que siempre hay alguna manera de incluir el deporte en el día a día de cualquiera”, explica.

De hecho, Víctor López amplía que “ya aconsejamos a mucha gente que viene a los gimnasios pero es de forma individual. Nuestra idea con la jornada en el CT Lleida es crear impacto y que mucha más gente pueda conocer nuestra forma de trabajar y entender el deporte”. “Nosotros básicamente hacemos contenido en las redes sociales y los seis estamos especializados en cosas distintas, así que ofrecemos una visión amplia y con la que puede identificarse todo el mundo”, concluyó.