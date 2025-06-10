“Le dedico el título a mi padre”

Publicado por AgènciesJoan Bové Creado: Actualizado:

El balagariense Robert Martínez, que llevó el domingo a la selección de Portugal a ganar la Liga de Naciones en lo que suponía su primer título al frente del conjunto luso, dedicó el éxito a su padre Roberto, fallecido en diciembre pasado a la edad de 91 años. Zaragozano de nacimiento, había sido futbolista en los años 50 y 60 en equipos como el Gallur, Arenas, Amistad, Calatayud, Ejea, Algeciras, Villanova i la Geltrú y Balaguer, donde se casó con Amor Montoliu y se afincó en la capital de la Noguera. De ahí que tras el partido, Robert dijera que “me siento muy orgulloso porque he podido hacer lo que adoro. Salí muy jovencito de mi pueblo. Me acordé de mi padre, que es el motivo por el que conocí el fútbol”. En Múnich, Robert estuvo arropado por su esposa Beth Thompson y sus tres hijas, además de su hermana Antonieta y su cuñado Josep.

El técnico leridano, que se reunió ayer con dirigentes federativos portugueses, tenía previsto viajar a Estados Unidos para asistir al Mundial de clubes con un grupo de entrenadores liderado por Arsène Wenger, jefe de Desarrollo del Fútbol Mundial que trabaja para la FIFA. Sobre si esta victoria es para los que dudaban de él al haberse producido un cambio en la presidencia de la Federación Portuguesa, fue claro: “Llevo haciendo esto muchos años. He estado más de cien partidos con selecciones nacionales y lo más importante es el compromiso. El ruido forma parte del fútbol. Hay críticas positivas, negativas y maliciosas. España empezó mejor, pero remontamos y demostramos un carácter increíble. El equipo creía que podía ganar en la tanda de penaltis”. De hecho, el nuevo presidente federativo, el exárbitro portugués Pedro Proença, le respaldó diciendo que “Roberto tiene contrato hasta 2028. Esta directiva, aunque no fue quien firmó estos contratos, honrará esa firma. Estamos satisfechos con el trabajo del señor Martínez”.

Y otro apoyo importante para Robert Martínez fue el de Cristiano Ronaldo, al que el técnico leridano repescó para la selección tras no ser convocado por su antecesor Fernando Santos. “Esta generación se lo merecía muchísimo. Sobre todo, el entrenador. Lo que le hicieron fue injusto. Le dieron una paliza. Aunque yo no estuviera aquí, él es el entrenador que debería dirigir a la selección. Y al no ser portugués, lo aprecio aún más. Habla portugués, se lo merece. La carrera profesional como entrenador de Robert Martínez transcurrió en Inglaterra (Swansea, Wigan y Everton) hasta que la federación belga llamó a su puerta. A la selección belga la llevó al tercer puesto en el Mundial de 2018 disputado en Rusia.