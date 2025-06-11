El Barça tiene previsto pagar hoy la cláusula de Joan Garcia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El FC Barcelona ultima el acuerdo con Joan García para que se convierta en breve en nuevo portero del equipo azulgrana. El acuerdo es total entre las dos partes y ahora están en el redactado de los contratos. Los abogados de ambas partes se reunieron ayer en las oficinas de la Ciutat Esportiva para ultimar la documentación Según anunció Sport, el presidente Joan Laporta firmó ayer mismo el contrato para que Joan Garcia se convierta en nuevo jugador del Barça para las próximas cinco temporadas. Ahora el club azulgrana procederá al pago de la cláusula de rescisión de 25 millones, que según apuntan varios medios podría producirse hoy mismo. Lo harán directamente en la sede oficial de LaLiga, ya que el Espanyol no ha querido entrar en ningún tipo de negociación.

Una vez que el jugador haya totalmente desligado del Espanyol, se procederá al anuncio del fichaje, que podría hacerse la semana que viene. Joan García firmará para las próximas cinco temporadas por el club azulgrana. Queda por ver cómo queda el tema de la portería de manera definitiva, ya que una vez que firme el equipo tendrá cuatro guardametas en la plantilla. Se da por hecho que Iñaki Peña dejará el club, pero queda por ver cómo se resuelve el asunto con Ter Stegen. Hasta el momento, el alemán ha expresado su deseo de seguir en el Barcelona la próxima temporada a pesar de la competencia que habrá con la llegada de Joan García.

Con la llegada del meta del Espanyol encarrilada, Deco se centra ahora en la gran prioridad ofensiva del verano: Luis Díaz. El extremo colombiano del Liverpool, de 28 años, es el gran objetivo azulgrana para reforzar la delantera, aunque su club es reacio a dejarle marchar. El propio futbolista confesó públicamente estar en conversaciones “con algunos clubes” sin cerrar la puerta del todo a la renovación de su contrato, vigente hasta 2027. Lo que parece descartado es que se reactive el interés para Nico Williams.

Castigo para el menor que insultó a Lamine

El menor de edad que fue identificado profiriendo insultos racistas a Lamine Yamal durante el Clásico ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu tendrá que hacer 30 horas de tareas socioeducativas y no podrá entrar a estadios de fútbol durante un espacio de un año, según informó ayer LaLiga. El menor ha admitido los hechos y ha aceptado cumplir el castigo impuesto.

El ‘fair play’ también afecta al femenino

Como todas las secciones, el Barça femenino no es ajeno a la situación económica del club. La configuración de la plantilla para la próxima temporada se ve condicionada también por el ‘fair play’ que exige la Liga, que puede obligar al club azulgrana a desprenderse de alguna de sus puntales para liberar masa salarial, y una de las afectadas podría ser Mapi León.