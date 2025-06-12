El Cadí La Seu ficha a la pívot estadounidense Erika Porter

El Cadí La Seu ya tiene el segundo refuerzo para la temporada 2025-2026 tras el de la alero andaluza Marta Morales. Se trata de la pívot estadounidense Erika Rachel Porter, de 23 años y 1,88 metros, que llega al conjunto del Alt Urgell tras completar una destacada campaña universitaria en la NCAA con Bowling Green State University, donde promedió 12,6 puntos y 6,6 rebotes por partido durante la temporada 2023-2024.

Porter, nacida en West Windsor (Nueva Jersey) el 24 de mayo de 2002, inició su carrera en el Notre Dame High School de Lawrenceville (New Jersey) durante la temporada 2019-2020, antes de dar el salto al baloncesto universitario. Entre 2020 y 2022 defendió los colores de la Universidad de Illinois, donde disputó 17 partidos en su primera campaña (2,1 puntos y 1,1 rebotes de media) y 23 encuentros como titular en su segundo año (4,2 puntos y 2,3 rebotes por partido).

Posteriormente, Porter pasó por la Universidad de Baylor en la temporada 2022-2023, participando en 15 partidos con promedios de 1,5 puntos y 1,6 rebotes. Sin embargo, fue en la Universidad de Bowling Green State donde la pívot estadounidense alcanzó su mejor rendimiento, formando parte del quinteto inicial en los 31 partidos que disputó durante la pasada campaña. Su notable desempeño no pasó desapercibido, siendo reconocida con su inclusión en el tercer mejor quinteto de la Conferencia MAC (Mid-American Conference). Destacó especialmente por su efectividad en el tiro, con un 66,3% en tiros de campo, mientras que desde la línea de tiros libres registró un 56,3% de acierto.

La selección española apabulla a Suiza antes del Eurobasket

La selección española femenina de baloncesto doblegó ayer a Suiza (94-64) en el cuarto y último amistoso de preparación para el Eurobasket 2025, un broche con buenas sensaciones y la exigencia de Miguel Méndez, que estuvo muy encima de sus jugadoras.

España culminó su puesta a punto en pista con el Torneo Internacional Viana do Castelo, superando el martes a la anfitriona Portugal y, 24 horas después, a una Suiza que dio otro toque de atención a las españolas en el primer cuarto (29-23). “Con esta defensa nos puede ganar cualquier equipo”, dijo Méndez.Pero la cuatro veces campeona de Europa se puso las pilas entonces y durante el segundo cuarto encontró el equilibrio entre el ataque y la defensa para terminar con un triunfo abultado.