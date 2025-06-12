El Club Ciclista Lleida finaliza noveno en el Circuito Montañés

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Club Ciclista Lleida-Desballestaments Pedrós cerró en la novena posición por equipos su participación en el XXIX Circuito Montañés, una de las citas con más historia del calendario élite-Sub’23 estatal.

El equipo estaba formado por Aleix Sierra, Fabricio Castillo, Eloi Salas, Martí Temprano, Julià Pelegrí y Alfonso García. En la clasificación general individual Aleix Sierra finalizó en el puesto 17, Eloi Salas lo hizo en el 21 y Martí Temprano acabó en el puesto 54.