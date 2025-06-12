El Mollerussa se refuerza

Miquel Serret y Joan Ramon Serret son los dos primeros refuerzos del Mollerussa para afrontar la próxima temporada en Nacional Catalana. Los dos hermanos, de 30 años, regresan a su ciudad natal después de 17 temporadas en el Alpicat. Con su incorporación, el equipo al que el técnico Marc Soler “Marsu” ha devuelto a la tercera categoría del hockey estatal, tan solo necesita un fichaje más para dar por cerrada la plantilla.

En el Mollerussa se mantiene el bloque, con siete jugadores que continúan de la plantilla que logró el ascenso. Se trata de Edu Piñol, Ot Gregori, Jordi Cervelló, Julen Rodríguez, Joan Marc Pujol, Adrià Blanch y el portero Ferran Mané. Las dos únicas bajas son Héctor González y el meta Isaac Roig, por lo que el equipo solamente busca un portero para dar por cerrada la plantilla.

“Es muy bueno tener la plantilla prácticamente cerrada a estas alturas y con la estabilidad que da mantener el bloque”, explica Marsu, que hace una valoración muy positiva de la incorporación de los hermanos Serret. “Los dos son de Mollerussa y vienen con una gran experiencia en la OK Liga Plata y en la OK Liga”, explica.

Miquel Serret, por su parte, explica que “tanto mi hermano Joan Ramon como yo nos fuimos al Alpicat con 14 años y consideramos que es nuestra casa y allí hemos vivido nuestros años más importantes como deportistas”, señala. “El descenso a Plata ha sido ha sido como un final de etapa, ya hemos estado 8 temporadas en esa categoría y creo que necesitábamos un cambio. Además, el Mollerussa ha subido, así que hemos creído que era el momento de volver”.

Miquel añade que “los dos vivimos en Mollerussa y, personalmente, valoro jugar en casa, tener a la familia más cerca”. Aunque se incorporan al equipo como jugadores, Miquel no descarta incorporarse más adelante al equipo técnico. “En el Alpicat ya ejercí de entrenador de la base y del equipo femenino, así que no me importaría más adelante ayudar en la formación de la base y aportar la experiencia que tengo en este terreno”, concluye.

El Mollerussa tiene previsto iniciar la pretemporada el 18 de agosto y Marsu añade que “mi idea es jugar entre cinco y seis amistosos, alguno de ellos con equipos de Plata”, explica.

El Fraga abre hoy ante el Manlleu la Copa de la Reina en Cerdanyola

El Parc Esportiu Municipal de Cerdanyola acoge desde hoy y hasta el domingo la última competición de la temporada de hockey femenino, la Copa de la Reina, con la presencia del Fraga y del Vila-sana. Precisamente, la primera jornada de cuartos de final se abre hoy con la disputa del encuentro entre el Fraga y el Manlleu (18.00). El segundo encuentro enfrentará al Telecable Gijón con el anfitrión, el Cerdanyola (20.30).

Mañana viernes saldrán los otros dos semifinalistas de los enfrentamientos entre el Palau de Plegamans-Girona (18.00) y Vila-sana-Voltregà (20.30). Las semifinales se jugarán el sábado y la final será el domingo.