Emma Carrasco, séptima en los 100 mariposa

Las leridanas Emma Carrasco Cadens (CN Sant Andreu) y Paula Juste Sánchez (CN Terrassa) se clasificaron séptima y novena, respectivamente, ayer en la prueba de los 100 metros mariposa durante la disputa de la primera jornada del CXII Campeonato de España absoluto de verano Open Trials-Astralpool, que tiene lugar en las piscinas municipales de Son Hugo, en Palma de Mallorca.

Carrasco marcó un tiempo en la final de 1:00.18, mejorando el crono de la preliminar matinal donde también había ocupado el séptimo lugar con 1:00.94. El oro fue para Laura Cabanes (Canoe) con 59.72, la plata para Carmen Balbuena (Inacua Málaga) con 1:00.05 y tercera fue Sarah Dumont (CE Mediterrani) con 1:00.22.

Por su parte, en esta misma prueba, la plusmarquista nacional Paula Juste (58.48) entró en la final B, que ganó con un tiempo de 1:01.07.

La gran protagonista del día fue la madrileña nacida en Bangkok, Carmen Weiler, quien dejó claro que se encuentra en disposición de alcanzar en los Mundiales que se disputarán este verano en Singapur la final que se le escapó en los Juegos de París por apenas un par de décimas, tras volver a bajar de los 59 segundos en la final de los 100 espalda. Fijó un nuevo récord de España con un tiempo de 58.83. En los 100 espalda masculinos el balear Hugo González, vigente campeón del mundo, decepcionó y ni tan siquiera logró el acceso a la final.