El Mollerussa firma a Toni Vicente, procedente del Atlètic Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Mollerussa anunció ayer el fichaje de Toni Vicente, procedente del Atlètic Lleida, donde fue uno de los capitanes en su única campaña en el Ramon Farrús, en la que disputó 21 partidos aunque solo cinco como titular.

El centrocampista de La Seu d’Urgell, de 26 años, se formó en el Lleida Esportiu y jugó en su primer equipo entre 2020 y 2023, donde también llegó a ser capitán. También pasó por la Peña Deportiva, en la segunda mitad de la temporada 2023-24, tras su marcha del Lleida.

Toni Vicente es el segundo jugador que cambia Atlètic Lleida por Mollerussa este verano, después de que también lo hiciera Unai Jodar, otro de los cuatro fichajes que ya ha anunciado el club del Pla d’Urgell, que también ha atado 11 renovaciones.

Por su parte, el Atlètic Lleida confirmó la continuidad de Joanet, en lo que supondrá su segunda temporada en el club.