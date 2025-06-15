Miquel Travé, bronce en C1 en la Copa del Mundo de Pau

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El palista leridano Miquel Travé, reciente campeón en canoa individual en los Campeonatos de Europa de Eslalon celebrados hace un mes en el canal parisino de Vaires-sur-Marne, obtuvo ayer la medalla de bronce en la misma categoría en la segunda cita de la Copa del Mundo de la especialidad celebrada en la localidad francesa de Pau.

El palista del Cadí Canoe Kayak de La Seu entró en la final con algo de suspense, ya que inicialmente se había quedado fuera de los doce clasificados por culpa de una penalización que los comisarios le habían imputado sin haberla cometido. El equipo español reclamó y tras la visualización del vídeo le acabaron retirando la sanción, por lo que acabó octavo.

En la gran final, Travé mejoró sus prestaciones y tras completar su descanso con un tiempo de 98.37, se situó primero, posición que perdió poco después con la bajada del francés Yohann Senechault. Quedaban dos palistas por participar. Le tocó el turno al británico Ryan Westley, que marcó un registro de 97.74 que le acabó dando el oro y que relegada a Travé al tercer puesto del podio provisional a falta únicamente de que bajase Kacper Sztuba, que había marcado el mejor registro. Pero el polaco falló y el leridano pudo asegurar la medalla de bronce, la primera este año en el certamen. También participó el urgelense Marc Vicente, que firmó el cuadragésimo primer puesto.

En el cuadro femenino, la donostiarra Miren Lazkano, campeona continental en Ivrea 2021 y que el pasado fin de semana se colgó la plata en la Copa del Mundo de La Seu d’Urgell, estuvo cerca de repetir podio, pero al final acabó la final en quinta posición con un tiempo de 113.47. Por su parte, la leridana Nuria Villarrubia no pudo acceder a la lucha por las medallas al acabar decimoséptima, mientras que la andorrana del Cadí Mònica Dòria fue décima en la final. La victoria fue para la australiana Jessica Fox, tres veces campeona olímpica y catorce veces campeona mundial, que detuvo el crono en 107.62, por delante de la checa Gabriela Satkova y la francesa Angele Hug, segunda y tercera, respectivamente. El certamen francés concluye hoy con la disputa de la disciplina del Kayak Cross.