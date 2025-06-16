El Fem15 del Vila-sana se corona campeón de la Mini Copa

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El equipo Fem15 del Vila-sana redondeó la fiesta del club conquistando la Mini Copa en Cerdanyola, después de ganar al anfitrión por un ajustado 1-2. El equipo leridano tuvo que remontar el gol inicial de las locales gracias al acierto de Ona Berent antes de acabar la primera parte y de Antía González faltando casi cuatro minutos para el final. El Fem15 lo integran, además, Elia Rodríguez, Paula Bautista, Júlia Martorell, Ares Molins, Ares Moré e Ingrid Martín.