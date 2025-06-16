Lazkano y Echaniz se coronan en la Copa del Mundo de Pau

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Miren Lazkano y Pau Echaniz consiguieron ayer la victoria en la especialidad de kayak cross de la segunda prueba de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon disputada en el canal francés de Pau. Lazkano y Echaniz, bronce en K1 en los pasados Juegos de París, fueron la punta de lanza de un domingo espectacular para la selección española, que añadió también la medalla de bronce de la incombustible Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, y el cuarto puesto de David Llorente. La única representante leridana, Laia Sorribes, se quedó fuera de las mangas al ser lña 43 en los Trials.

Lazkano, que fue plata en C1 en la anterior Copa del Mundo disputada en La Seu d’Urgell y quinta este sábado, había sido segunda en octavos y ganado sus bajadas en cuartos y semifinales. En la final volvió a imponerse, esta vez por delante de la italiana Chiara Sabattini y la propia Chourraut, que se había mostrado infalible con victorias en las rondas precedentes.

En categoría masculina triunfó Pau Echaniz que, tras ser segundo en las rondas de octavos, cuartos y semifinales, ganó la final al superar al checo Matyas Novak y al francés Mathurin Madore, que fueron plata y bronce respectivamente, mientras que David Llorente, bronce en esta modalidad en los Europeos de Tacen 2024, se quedó fuera de los puestos de honor. Manuel Ochoa, representante español en el kayak cross de los Juegos de París, fue eliminado en octavos al ser tercero de su serie.

Con estas tres medallas, la selección española despide de esta segunda prueba de la Copa del Mundo con cuatro podios, ya que el sábado el leridano Miquel Travé consiguió el bronce en la prueba de C1.